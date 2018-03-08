ماكرون يعتبر قرار ترامب بشأن القدس خطئًا حقيقيًا

العالم - اوروبا

جاء ذلك في كلمة ألقاها ماكرون، مساء الأربعاء، خلال مشاركته في حفل عشاء أقامه المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا.

وأضاف الرئيس الفرنسي في ذات السياق مؤكدًا قرار ترامب لم يتضمن أي جديد بخصوص الأوضاع بالمنطقة، ولم يجعل أمنها أفضل حالًا.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة حل المشاكل بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" عبر الحوار، موضحًا أن ما تحاول بلاده القيام به مع أمريكا هو تحقيق السلام بالمنطقة من خلال فلسطين و"إسرائيل".

وأعلن الرئيس الأمريكي، في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي القدس، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة للكيان الإسرائيلي، ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديداً عربياً وإسلامياً ودولياً.

وتطرق ماكرون في كلمته إلى العلاقات الفرنسية "الإسرائيلية"، وقال في هذا السياق "نحن نعمل مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بخصوص تطورات الشرق الأوسط، وتهديد النفوذ العسكري الإيراني بسوريا، والعراق ولبنان."

ولفت ماكرون أن تحقيق أمن "إسرائيل"، والتصدي لأية سياسة هجومية ضدها، أمور تندرج ضمن المسائل ذات الأولوية القصوى لبلاده، مشيرًا بالوقت ذاته لوجود عدد من الموضوعات التي لا يتفق عليها مع نتنياهو.

216