وزير عنصري مجري: المهاجرون جلبوا "القذارة" إلى عاصمة النمسا+فيديو

العالم - اوروبا

ويظهر مقطع الفيديو يانوس لازار مدير مكتب رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، وهو يمشي في شوارع العاصمة النمساوية قائلا إن ملامح المدينة المتغيرة تدل على "الإفقار والتلوث والقذارة وظروف المعيشة المستحيلة في المدينة" الناجمة عن الهجرة.

وأبلغ موقع فيسبوك لازار بأنه حذف الفيديو استنادا إلى سياسته المتمثلة في حظر المحتوى الذي "يهاجم الأشخاص على أساس هويتهم العرقية أو الإثنية أو الدينية".

وقال لازار في منطقة لم يتم تحديدها من فيينا وينتشر فيها عدد كبير من المهاجرين بشكل واضح "إن النمساويين المسيحيين البيض ابتعدوا عن هنا، والمهاجرين يسيطرون على هذا الحي".

ثم عرض لازار منطقة أخرى في العاصمة النمساوية طرق المشاة فيها أنظف بصورة ملحوظة لإثبات وجهة نظره بأن المناطق الخالية من المهاجرين أنظف.

ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، أول أمس الثلاثاء، أوربان بأنه "متنمر عنصري" وأنه وحلفاءه المتشابهين في التفكير "يتخلون عن أي شعور بالحرج" في سياساتهم التي تتصف برهاب الأجانب.

ويقود أوربان حملة لإعادة انتخابه في الثامن من نيسان/ أبريل ببرنامج مناهض للمهاجرين في جميع مناحي الحياة تقريبا. وكان الهدف من الفيديو هو أن يخلق لازار صورة مخيفة عما يمكن أن يحدث للمجر إذا فازت المعارضة بالانتخابات و"سمحت باستقبال المهاجرين".

المصدر: وكالة الأناضول

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