البث المباشر
مراسل العالم: استشهاد 5 مواطنين إثر غارة لطيران العدوان بالقرب من سوق دهمش في مديرية زبيد بالحديدة
وزارة الدفاع الروسية: مسلحون يقصفون قافلة تقل 300 عائلة خلال توجهها نحو مخرج الغوطة الشرقية الجنوبي
مراسل العالم: قصف عنيف بقذائف الهاون تتعرض له بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي من ناحية بنش المجاورة التي تتمركز فيها "جبهة النصرة"
مراسل العالم: الحكومة السورية بالتعاون مع الفعاليات الشعبية ووجهاء الغوطة الشرقية لدمشق، تهيء ممراً إنسانياً لإخراج المدنيين من الغوطة الشرقية عبر جسرين – المليحة
مراسلة العالم: الجهات الحكومية تفتح ممر انساني آخر لخروج المدنيين من الغوطة عبر جسرين - المليحة
مراسل العالم: مجموعة العمل المعنية بوقف اطلاق النار في سوريا ستجتع اليوم داخل مقر الامم المتحدة لبحث اخر التطورات الميدانية الخاصة بوقف اطلاق النار وتطبيق القرار 2401
مراسل العالم: إصابة مواطنين اثنين أحدهما امرأة نتيجة استهداف الجماعات المسلحة في الغوطة بـ 3 قذائف مدينة جرمانا ومشفى الشرطة في حرستا
مراسل العالم: الجيش السوري يؤمن خروج عدد من العائلات من بلدة جسرين بالغوطة الشرقية
مراسل العالم: اصابة شخص جراء انفجار قذيفة صاروخية في محيط كشكول - جرمانا
مراسل العالم: المنظمة الأممية تقرر تأجيل إدخال قوافل المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية بسبب الاستهداف الكثيف للمعبر الإنساني من قبل جبهة النصرة

ابن سلمان"استرد الله من متطرفين"مقولة تثير ضجة بمصر

ابن سلمان
الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

أثار رئيس تحرير صحيفة مصرية جدلا واسعا، بعد إطلاقه مقولة امتدح خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عقب زيارة الأخير للقاهرة.

العالم - السعودية

وفي افتتاحية صحيفة "الدستور"، كتب رئيس التحرير محمد الباز "عقل الأمير.. كيف استرد محمد بن سلمان الله من أيدي المتطرفين".

وتسببت افتتاحية الباز بجدل واسع، إذ سارع المحامي حميدو جميل إلى التقدم ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، طالب فيه بفتح تحقيق مع الباز.

وبحسب جميل، فإن الباز انتهك نصوص المواد (98، و161، و176، و181، و182)، من قانون العقوبات المصري، وذلك بإهانة الذات الإلهية وازدراء الأديان.

واتُهم البلاغ الباز بـ"استخدام الدين، والاتجار به، وتكدير السلم العام، والإضرار بالسلام الاجتماعي، وارتكاب جريمة العيب، وإهانة رئيس وممثل دولة أجنبية أثناء وجوده في مصر".

وقال حميدو جميل إن إهانة الذات الإلهية، وازدراء الأديان، جاءت خلال مقال "نفاق" من الصحفي الباز تجاه محمد بن سلمان.

المحامي جميل، قال إن الباز "حاول جذب انتباه القارئ، واسترضاءه على حساب الذات الإلهية، ووصف رب العزة بما ينقص من جلاله، وينال من عظمته، والإعلاء من شأن حاكم (أمير) على شأن رب السموات والأرض، ما أثار غضب المصريين واستيائهم، وأثار فتنة في نفوس البعض من البسطاء، الذين فسروا العنوان بأن الله كان ضائعا، وتم استرداده مرة أخرى على يد أحد الأشخاص".

واستند جميل في بلاغه إلى أن "ولي العهد السعودي لم يتلفظ بهذه الجملة المقيتة، بل كانت مجمل تصريحاته تحوي توقيرا وإجلالا لله جل شأنه، واحتراما للأديان والعقائد كافة، ما يشكل إهانة لممثل دولة أجنبية داخل الأراضي المصرية، بغرض تشويهه أمام الرأي العام، وتعريض العلاقات بين القاهرة والرياض للخطر".

كما تقدم المحامي الآخر، محمد حامد سالم، ببلاغ للنائب العام ضد محمد الباز.

واعتبر سالم "عنوان مقال الباز" إساءه للذات الإلهية، واستغلالا للمزايدين والمتاجرين بالدين والوطن؛ للتأثير على البسطاء، وفق توصيفه.

بدوره، رد محمد الباز على المانشيت الذي أثار جدلا واسعا، قائلا إنه رفض ويعارض كل الجماعات الإرهابية التي تريد خرابا لهذا الوطن، ولن يقبل أن يزايد على أحد، "وهؤلاء كل ما قالوه تحت حذائي لا أراه"، وفق قوله.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور": "هناك فئة تغير على الذات الإلهية وغضبهم أضعها على رأسي؛ لاعتقادهم الخطأ بأنني أعني الذات الإلهية، وهو ما ليس مقصودا، وفئة أخرى هاجمت العنوان لا ألتفت لها، والثالثة هاجمت بسبب الخلاف السياسي وعلى المبادئ السياسية وعلى دفاع مشروع 30 يونيو، وموقفي السياسي أعلنته ومتمسك به.. أؤيد هذا النظام، وأقف بكل ما أملك وأستطيع بجانب الجيش المصري وقضاء مصر الشامخ".

وقال الباز إنه وخلال يوم واحد، تقدم محامون بأربعة بلاغات ضده.

وتواصلت ردود الفعل الغاضبة من صحيفة الدستور، ورئيس تحريرها محمد الباز، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب ناشطون السلطات المصرية، ونقابة الصحفيين، بوضع حد للتملق لولي العهد السعودي من قبل إعلاميين، الذي وصل بالباز إلى الإساءة للذات الإلهية.

112-2

روابط ذات صلة

مصر تخصص ألف كيلومتر مربع من أراضي سيناء لمشروع"نيوم" السعودي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

حدث نادر في الاردن بيوم المرأة العالمي!!

تعرف على 10 نساء غيّرن المشهد الذكوري في السياسة!

واشنطن بوست: لماذا ضمّ بن سلمان تركيا إلى "مثلث الشر"؟

ايران ترد رسميا على مواقف مسؤولي بريطانيا والسعودية ضد ايران

في مراسم غرس شجرة السلام والصداقة ظريف: لا توجد دولة قادرة لوحدها على حل مشاكل البيئة

الجامعة العربية تطالب غواتيمالا بعدم اتباع خطى ترامب حول القدس

"المرصد السوري": القوات التركية تسيطر على جنديرس الاستراتيجية

تيلرسون يعتبر التفاوض مع بيونغ يانغ امرا بعيدا

شركة ايرانية تبرم عقد تعاون مع "ايرليكيد" الفرنسية للغازات الصناعية

بعد تهديدات الإتحاد الأوروبي؛ ترامب يعد بمرونة مع "الاصدقاء الحقيقيين" لواشنطن

قطر: هذا هو شرطنا الاول لحل الأزمة الخليجية ودونه لن نقبل..!

تحذير/خلال أيام..المحطة الفضائية الصينية ستصطدم بكوكب الأرض والنتيجة...؟!

شاهد، الة القتل السعودية تواصل مجازرها بحق اليمنيين

اللواء باقري: الاستكبار غير قادر على الوقوف امام شعبنا

صورة من رضيعة حاولت عصابة بيعها في بغداد

أيهما أخطر على سوريا.. المشروع الكردي أم المشروع التركي ؟

مساعد وزير الدفاع الأفغاني يعتبر امن ايران من امن بلاده

الاتحاد الأوروبي بكشف عن خطط جديدة للحد من الهجرة

تركيا: سنجري عمليات عسكرية ضد الأكراد شمالي العراق

بالفيديو..تركيا تستخدم هذه الصواريخ الجديدة المطورة في عفرين

الأکثر مشاهدة