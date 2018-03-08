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زيدان يطالب رئيس ريال مدريد بضم المصري محمد صلاح

زيدان يطالب رئيس ريال مدريد بضم المصري محمد صلاح
الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

أبدى زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، رغبته في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

العالم - الرياضة

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن زيدان أخبر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، برغبته في الحصول على خدمات محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الملكي.

وأضافت الصحيفة، أن زيدان يرى أن صلاح سيكون مناسبا لطريقة اللعب في ريال مدريد، مشيرة إلى أن اللاعب المصري يحظى بإعجاب فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

ويتصدر محمد صلاح، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 24 هدفاً بالتساوي مع الانجليزي الدولي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير، كما يعد "الفرعون المصري" هداف ليفربول الأول في جميع المسابقات الانجليزية والأوروبية هذا الموسم برصيد 32 هدفاً.

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