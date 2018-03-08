هذا موقف افغانستان من العلاقات مع ايران

العالم - ايران

ولدى لقائه اليوم بطهران، مع وزير الدفاع الايراني، العميد أمير حاتمي، قال احمد تميم عاصي أن الهدف من زيارته الى الجمهورية الاسلامية الايرانية هو تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين والتمهيد لزيارة وزير الدفاع الوطني الافغاني الى ايران.

وأشار الى ان افغانستان ترى امن الجمهورية الاسلامية الايرانية أمناً لها، وقال: لن نتحمل اي تهديد لإيران الاسلامية أو إثارة قلقها، وسنتصدى لذلك، معربا عن امله بإعداد الوثيقة الاستراتيجية للتعاون بين الجانبين وتنفيذها بأسرع ما يمكن.

وأبدى أحمد تميم عاصي الرغبة بالاستفادة من تجارب ايران في مجالات الدفاع المقدس والاقتصاد المقاوم ومحاربة الارهاب والاهتمام بشؤون الشهداء والمضحين وشدد على اننا لن نسمح لأي دولة بالتدخل في العلاقات بين البلدين الشقيقين والجارين ايران وافغانستان وإضعافها، مصرحا: ان علاقاتنا الثنائية من شأنها ان تشهد مزيدا من التنمية والتطوير في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء، تفقد مساعد وزير الدفاع الوطني الافغاني في الشؤون السياسية والاستراتيجية والوفد المرافق له معرض انجازات الصنعات الدفاعية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

109-2