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فرنسا تهدد بالرد إذا ثبت استخدام أسلحة كيماوية بسوريا

فرنسا تهدد بالرد إذا ثبت استخدام أسلحة كيماوية بسوريا
الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

زعم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن بلاده سترد إذا ثبت استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا أدت إلى سقوط قتلى.

العالم - سوريا

وكان وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أكد مؤخراً، أن الغرب لن يبقى مكتوف الأيدي أمام استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، متوعداً بشن غارات ضد السلطات السورية إذا اكتشف تورطها في ذلك، حسب زعمه.

وزعمت الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخراً، أن الحكومة السورية ربما لا تزال تستخدم الأسلحة الكيميائية بعد هجوم يشتبه بأنه بغاز الكلور في منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وزعم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن بلاده تتحرى صحة المعلومات بشأن استخدام النظام السوري لأسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق.

فيما نفت سوريا هذه المزاعم، وأعلنت على لسان نائب وزير خارجيتها فيصل المقداد أنه كلما تقدم الجيش السوري يعود الأمريكيون لإثارة ملف الكيميائي.

المصدر: سبوتنيك

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