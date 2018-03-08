اللواء باقري: الاستكبار غير قادر على الوقوف امام شعبنا

العالم - إيران

وفي تصريح ادلى به اليوم الخميس خلال اجتماع مجلس التخطيط لبرنامج (راهيان نور) 'سالكو طريق النور' قال اللواء باقري، إن الزمر المعادية للثورة واعداء الشعب والنظام الالداء يحاولون الايحاء باستنتاجات بعيدة عن الواقع، وان برنامج 'سالكو طريق النور' وفر امكانية مشاركة اكثر من 6 ملايين شخص فيه من ضمنهم ما يربو على 4 ملايين تتراوح اعمارهم بين 15 الى 30 عاما.

يذكر ان برنامج 'سالكو طريق النور' يتضمن رحلات في اطار قوافل من مختلف انحاء البلاد الى المناطق التي شهدت سوح المعارك وبطولات وملاحم الجيش والحرس الثوري والتعبئة وسائر صنوف القوات المسلحة في التصدي للحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاعوام 1980-1988 .

واضاف اللواء باقري، ان الحضور الحماسي للشباب في اطار قوافل 'سالكو طريق النور' قد جعل العدو مترددا ووفقا للتقارير الاعلامية فان الاعداء اقروا بانهم لا يمكنهم الوقوف امام ايران الاسلامية وان اي تحرك خاطئ يصدر عنهم سيواجه برد حاسم وساحق.

واكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية بان قدرة الردع امام العدو مسالة مهمة جدا وينبغي بذل الاهتمام الجاد بها.

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