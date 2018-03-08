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شابة مصرية تنتحر بـ”مبيد حشري” لهذا السبب!!

شابة مصرية تنتحر بـ”مبيد حشري” لهذا السبب!!
الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

قررت النيابة العامة في مصر التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من التحريات النهائية وإعداد التقرير الطبي الخاص بالجثة قبل التصريح بدفنها.

العالم - حوادث 

وتخلصت فتاة مصرية من حياتها، بعد أن أقدمت على تناول مبيد حشري أدى إلى مصرعها بمجرد وصولها المستشفى، حيث فشلت كل محاولات إنقاذها.

وبدأت الواقعة رسميًا، ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن في محافظة الإسكندرية من المستشفى الجامعي، يفيد وصول الفتاة ( 21عامًا)، مصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية، حيث توفيت بمجرد وصولها.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر المستشفى لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تبين من التحريات الأولية وجمع المعلومات والتقارير الطبية المبدئية أن الفتاة توفيت نتيجة تناول مبيد حشري، نتج عنه هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبسؤال والد الفتاة وبعض أفراد أسرتها، إلى جانب التحريات السرية، تبين أن الفتاة أقدمت على الانتحار بعد أن رفض والدها عودتها إلى خطيبها السابق، حيث ارتبطت الفتاة بخطيبها فترة ونشبت خلافات بينه وبين أسرتها.

ثم حاول العودة للارتباط بها، إلا أن والدها رفض رغم تأكيد الفتاة حبها لخطيبها.

وقررت النيابة العامة التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، لحين الانتهاء من التحريات النهائية، وإعداد التقرير الطبي الخاص بالجثة قبل التصريح بدفنها.

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