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إعلان آخر نتائج العملية الشاملة "سيناء 2018"

إعلان آخر نتائج العملية الشاملة
الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث العسكري المصري، تامر الرفاعي، الخميس، إن حصيلة قتلى العناصر الإرهابية بلغت 105 قتلى منذ بدء العملية "سيناء 2018" التي أطلقتها القوات المسلحة المصرية في فبراير الماضي لتطهير محافظة شمال سيناء شمال شرقي البلاد من الإرهاب.

العالم -مصر

وأضاف أن القوات الجوية دمرت كافة الأماكن والبؤر الإرهابية المكتشفة، إضافة إلى تدمير1907 أوكار ومخازن تستخدمها العناصر الإرهابية للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة والذخائر والألغام والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة.

وأوضح أن القوات ألقت القبض على 2829 شخصا ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائيا أو مشتبه في دعمهم العناصر التكفيرية، بينما أفرج عن عدد كبير منهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، حيالهم وثبوت عدم تورطهم في أي قضايا.

وأكد المتحدث العسكري أن العمليات مستمرة حتي تحقق كافة أهدافها المخططة، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين حدود الدولة البرية والساحلية والتصدي لأية محاولة اختراق خط الحدود الدولية.

ولفت إلى أن حصيلة ضحايا العمليات في صفوف القوات المسلحة بلغت 16 ضابطا وجنديا، إضافة لإصابة 19 آخرين

المصدر: سكاي نيوز عربية

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