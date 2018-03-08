شركة ايرانية تبرم عقد تعاون مع "ايرليكيد" الفرنسية للغازات الصناعية

العالم - إيران

مراسم التوقيع جرت الاربعاء، وبحضور المدير التنفيذي للشركة الايرانية اسماعيل قنبري ومدراء قطاع البتروكيماويات ومسؤولي ايرليكيد الفرنسية.

وبموجب القعد سيعرض امتياز اول وحدة صناعية لتحویل الميثانول الى بروبيلين، للاسواق تحت العلامة التجارية "PARS MTP".

المدير التنفيذي اسماعيل قنبري أكد أن الشركتين ستقدمان بشكل مشترك احدث الانجازات البحثية والتقنية فيما يخص عملية انتاج البروبلين من الميثانول.

ولفت الى أن الشركة الوطنية الايرانية للصناعات البتروكيماوية ستكون اول من يشتري هذا الامتياز.

المصدر: وكالة فارس

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