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شركة ايرانية تبرم عقد تعاون مع "ايرليكيد" الفرنسية للغازات الصناعية

شركة ايرانية تبرم عقد تعاون مع
الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

أبرمت شركة التقنيات والابحاث البتروكيماوية الايرانية، عقد تعاون مع شركة ايرليكيد الفرنسية الرائدة بمجال الغازات الصناعية، بهدف انشاء امتياز مشترك لعملية انتاج البروبلين من الميثانول.

العالم - إيران

مراسم التوقيع جرت الاربعاء، وبحضور المدير التنفيذي للشركة الايرانية اسماعيل قنبري ومدراء قطاع البتروكيماويات ومسؤولي ايرليكيد الفرنسية.

وبموجب القعد سيعرض امتياز اول وحدة صناعية لتحویل الميثانول الى بروبيلين، للاسواق تحت العلامة التجارية  "PARS MTP".

المدير التنفيذي اسماعيل قنبري أكد أن الشركتين ستقدمان بشكل مشترك احدث الانجازات البحثية والتقنية فيما يخص عملية انتاج البروبلين من الميثانول.

ولفت الى أن الشركة الوطنية الايرانية للصناعات البتروكيماوية ستكون اول من يشتري هذا الامتياز.

المصدر: وكالة فارس

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