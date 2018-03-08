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في مراسم غرس شجرة السلام والصداقة

ظريف: لا توجد دولة قادرة لوحدها على حل مشاكل البيئة

ظريف: لا توجد دولة قادرة لوحدها على حل مشاكل البيئة
الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايراني، اليوم الخميس، ان عالم الاحتكارات قد انتهي، فلا توجد دولة قادرة لوحدها على مواجهة تحديات البيئة وحل مشاكلها رغم كل ما لديها من إمكانات.

العالم - إيران

وفي حديثه له خلال مراسم غرس شجرة السلام والصداقة، قال محمد جواد ظريف: ان احد اهم العوامل التي تربطنا جميعا في الكرة الارضية، هي بيئتنا، موضحا اننا نواجه اليوم تحديا عالميا في مجال البيئة.

وأضاف: في الحقيقة ان جميع سكان العالم يعانون من حقيقة خطيرة وهي دمار البيئة الطبيعية، وهذه حقيقة لا يمكن لأي دولة مهما بلغت قوتها وقدراتها وكل امكاناتها، ان تعالجه لوحدها.

وتابع: ان عالمنا لم يعد عالم الحدود، وليس عالم الخلافات والكراهية وترويج العنف و.. ولابد ان يكون عالمنا عالم العودة الى جمال الطبيعة ونشاطها.. إذ يمكننا ان نبني مستقبلا أفضل.

وبيّن ظريف أنه من خلال الفضاء الافتراضي أصبح بإمكان أي إنسان ان يبعث رسالته الى كل العالم، مصرحا لقد انتهى عالم الاحتكارات، وحتى الموضوع الامني لم يعد حكرا على الحكومات.. إننا فرداً فرداً قادرون على ان نوجد التغيير في البيئة المحيطة بنا وفي عالمنا المشترك.. فنحن يمكننا من خلال الاستفادة من المشتركات والتعاون أن نبني عالما أفضل لنا ولأبنائنا.

الجدير بالذكر انه حضر مراسم غرس شجرة السلام والصداقة، كل من رئيس بلدية طهران، والسفراء والدبلوماسيين الاجانب المقيمين في طهران.

المصدر: وكالة فارس

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