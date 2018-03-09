ترامب يعد بمرونة مع "الاصدقاء الحقيقيين" لواشنطن

العالم - الأميركيتان

وقال ترامب في تغريدة "علينا أن نحمي ونبني صناعات الفولاذ والألمنيوم لدينا مع ابداء مرونة كبيرة وتعاون مع من هم أصدقاؤنا الحقيقيون

ويعاملوننا معاملة منصفة في مجالي التجارة والدفاع"، مضيفا انه سيلتقي مسؤولي القطاع بعد ظهر الخميس في البيت الأبيض.

وكان الرئيس الجمهوري اعلن قبل اسبوع نيته فرض رسوم تبلغ 25 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من الفلاذ و10 بالمئة على الالمنيوم ليحيي بذلك شبح حرب تجارية بين الولايات المتحدة وعدد من حلفائها بدءا بكندا اول شريك تجاري ومصدر للفولاذ.

ويمكن ان يصدر الرئيس الاميركي رسميا قرار فرض هذه الرسوم اعتبارا من الخميس.

وفي مواجهة رد الفعل الذي اثاره اعلان ترامب، قالت الناطقة باسم البيت الابيض ساره ساندرز الاربعاء انه قد تكون هناك بعض "الاستثناءات" للمكسيك وكندا -- شريكتا الولايات المتحدة في اتفاق التبادل الحر (نافتا) الذي يعاد التفاوض بشأنه -- "وربما دول اخرى".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين في الادارة الاميركية انه سيتم اعفاء كندا والمكسيك لثلاثين يوما. ويمكن تمديد هذا الاستثناء بعد ذلك في حال تحقيق تقدم في المفاوضات حول "نافتا".

