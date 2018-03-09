تيلرسون يعتبر التفاوض مع بيونغ يانغ امرا بعيدا

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وقال تيلرسون الذي وصل اديس ابابا في مستهل جولة هي الاولى له في افريقيا إن المؤشرات من بيونغ يانغ قد تكون ايجابية لكنه أضاف أن المفاوضات مع نظام كيم جونغ اون لن تحصل قريبا.

وقال للصحافيين "أعتقد كما ألمح الرئيس ترامب (هناك) مؤشرات ايجابية محتملة قادمة من كوريا الشمالية عن طريق حوارهم الكوري-الكوري مع كوريا الجنوبية".

وأضاف "في ما يتعلق بالمحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة (وكوريا الشمالية) -- وتطرحون هنا سؤالا عن مفاوضات -- ما زلنا بعيدين عن مفاوضات ويجب ان نكون موضوعيين وواقعيين حول هذه النقطة".

وقال إن خطوة أولى ستكون "محادثات بشأن المحادثات" لمعرفة "ما إذا كانت الظروف مهيأة لبدء التفكير بخصوص المفاوضات".

ونقلت كوريا الجنوبية الثلاثاء عن بيونغ يانغ قولها انه "ليس هناك سبب" للاحتفاظ بسلاحها النووي "إذ زالت التهديدات العسكرية للشمال وتم ضمان أمن نظامه".

وقال مستشار الامن القومي الكوري الجنوبي عقب عودته من لقاء مع الزعيم كيم جونغ اون في بيونغ يانغ إن الشمال منفتح على محادثات "صريحة" مع الولايات المتحدة حول نزع السلاح النووي وسيقوم بتعليق التجارب الصاروخية والنووية اثناء مفاوضات.

ورحب الرئيس دونالد ترامب بالعرض ووصفه "بالايجابي جدا".

غير ان رئيس اجهزة الاستخبارات الاميركية دان كوتس قلل الثلاثاء من شأن هذا الاعلان. واضاف خلال جلسة استماع امام لجنة الجيوش في مجلس الشيوخ "قد يكون ذلك تقدما. اشك كثيرا في ذلك. كما قلت هناك دائما امل".

وحضت الصين الخميس الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على بدء مفاوضات في اقرب وقت، فيما حذرت اليابان من أن يكون ذلك خدعة لكسب الوقت داعية بيونغ يانغ للقيام بخطوات "ملموسة".

