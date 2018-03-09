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وزير الدفاع الايراني الأسبق: أميركا هي عدونا الأكبر

وزير الدفاع الايراني الأسبق: أميركا هي عدونا الأكبر
الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدفاع الايراني الأسبق، العضو الحالي في مجمع تشخيص مصلحة النظام، اليوم الخميس، أن العدو الأكبر لإيران يتمثل في أميركا ومثيري الفتنة الذين لا ينفكون عن عدائهم للنظام الإسلامي.

العالم - إيران

وفي مراسم تأبين ذكرى للشهداء، قال العميد أحمد وحيدي: ان عدونا الاكبر اليوم هو أميركا ومثيري الفتنة الذين لا ينفكون عن عدائهم للنظام الاسلامي، مضيفا: اننا اليوم في موقع تحظى فيه البصيرة والمعرفة بالاهمية، فكل من عرف العدو وواجهه، فذاك هو العاقل.

وتابع: ان عدونا هو الذي يستخدم اليوم جميع الخدع والأفكار لكي يحجم قدراتنا العسكرية.

وأكمل: ان العدو يمتلك أسلحة الدمار النووية، الا انه يفرض قيودا علينا.. ان اميركا وفرنسا وبريطانيا لديها عداء دائم معنا ولذلك لا ينبغي ان ندخل في تعامل معهم، ولنعلم ان الاعداء اذا سيطروا على مجتمعنا، فإنهم لن يفوا بأي عهد وميثاق.

وفي جانب آخر من حديثه، قال العميد وحيدي: لابد ان نعلم ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمضي قدما كل يوما، فيما يزداد العدو ذلة، وعلينا ان نصمد بشأن مكاسبنا وقدراتنا وأن نتحرك في إطار الاقتصاد المقاوم الذي يشكل اليوم سد منيعا أمام العدو.

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