لندن ستحاكم المسؤولين عن محاولة قتل عميل روسي مزدوج

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وقالت راد امام النواب البريطانيين "نتعهد القيام بكل شيء لاحالة المسؤولين الى القضاء، أيا كانوا وأنى يكونون".

واضافت وزيرة الداخلية البريطانية ان "هذه الحكومة ستتحرك من دون تردد عندما تتضح الوقائع"، مؤكدة "سنرد بطريقة حازمة وملائمة عندما نحدد من هو المسؤول".

واوضحت ان "استخدام غاز الأعصاب على الاراضي البريطانية عمل مناف للأخلاق والقوانين (...) من حق الناس أن يعرفوا من المسؤول. لكن اذا ما اردنا ان نتصرف بحزم في هذا التحقيق، علينا ان نتجنب التكهنات وان نمكن الشرطة من متابعة تحقيقها".

واكدت وزيرة الداخلية ان "مئات من عناصر الشرطة" يدرسون كل السيناريوهات الممكنة. واوضحت ايضا للنواب ان سيرغي وابنته ما زالا "فاقدي الوعي" منذ العثور عليهما على مقعد بالقرب من مركز تجاري في سالزبري (جنوب بريطانيا).

اما الشرطي الذي يعالج في المستشفى، وكان من اوائل الواصلين الى المكان، فما زال في حالة "خطرة، لكن مستقرة"، كما اوضحت وزيرة الداخلية التي خلصت الى القول "انه واع ويتحدث".

