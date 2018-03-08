البث المباشر
مراسل العالم: قوات الحشد العراقي تقتل 9 مسلحين لـ "داعش" بوادي ارحمة في قضاء الحويجة بشمال بغداد
السعودية تعترف بمقتل وإصابة 15 من جنودها على يد القوات اليمنية
الخارجية الايرانية تدعو المعتدين على اليمن الى التوقف عن "رقصة العار السياسية" التي يمارسونها لارضاء الكيان الصهيوني
الخارجية الايرانية تعتبر بيان الرباعية العربية حول التزام طهران بالاتفاق النووي لاقيمة له وأن الرباعية غير مؤهلة لتناول الموضوع
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على كتيبة الدفاع الجوي في بلدة الافتريس بعمق الغوطة الشرقية
مراسل العالم: استشهاد 5 مواطنين إثر غارة لطيران العدوان بالقرب من سوق دهمش في مديرية زبيد بالحديدة
وزارة الدفاع الروسية: مسلحون يقصفون قافلة تقل 300 عائلة خلال توجهها نحو مخرج الغوطة الشرقية الجنوبي
مراسل العالم: قصف عنيف بقذائف الهاون تتعرض له بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي من ناحية بنش المجاورة التي تتمركز فيها "جبهة النصرة"
مراسل العالم: الحكومة السورية بالتعاون مع الفعاليات الشعبية ووجهاء الغوطة الشرقية لدمشق، تهيء ممراً إنسانياً لإخراج المدنيين من الغوطة الشرقية عبر جسرين – المليحة
مراسلة العالم: الجهات الحكومية تفتح ممر انساني آخر لخروج المدنيين من الغوطة عبر جسرين - المليحة

لندن ستحاكم المسؤولين عن محاولة قتل عميل روسي مزدوج

لندن ستحاكم المسؤولين عن محاولة قتل عميل روسي مزدوج
الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزيرة الداخلية البريطانية "أمبر راد" الخميس انها ستفعل كل شيء لاحالة المسؤولين عن محاولة قتل العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته الى القضاء.

العالم - أوروبا

وقالت راد امام النواب البريطانيين "نتعهد القيام بكل شيء لاحالة المسؤولين الى القضاء، أيا كانوا وأنى يكونون".

واضافت وزيرة الداخلية البريطانية ان "هذه الحكومة ستتحرك من دون تردد عندما تتضح الوقائع"، مؤكدة "سنرد بطريقة حازمة وملائمة عندما نحدد من هو المسؤول".

واوضحت ان "استخدام غاز الأعصاب على الاراضي البريطانية عمل مناف للأخلاق والقوانين (...) من حق الناس أن يعرفوا من المسؤول. لكن اذا ما اردنا ان نتصرف بحزم في هذا التحقيق، علينا ان نتجنب التكهنات وان نمكن الشرطة من متابعة تحقيقها".

واكدت وزيرة الداخلية ان "مئات من عناصر الشرطة" يدرسون كل السيناريوهات الممكنة. واوضحت ايضا للنواب ان سيرغي وابنته ما زالا "فاقدي الوعي" منذ العثور عليهما على مقعد بالقرب من مركز تجاري في سالزبري (جنوب بريطانيا).

اما الشرطي الذي يعالج في المستشفى، وكان من اوائل الواصلين الى المكان، فما زال في حالة "خطرة، لكن مستقرة"، كما اوضحت وزيرة الداخلية التي خلصت الى القول "انه واع ويتحدث".
 

تصنيف :

روابط ذات صلة

الكرملين: "لا معلومات" لدينا حول المرض "المأساوي" لعميل سابق في بريطانيا

المهام الثلاث لعميل "الموساد" في لبنان... أخطرها اغتيال النائب بهية الحريري

عميل سابق في "CIA":استراتيجية ترامب تدفع أميركا إلی الحرب

التلفزيون الايراني يبث اعترافات خطيرة لعميل للموساد

سقوط عميل "فريد من نوعه" لكوريا الشمالية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الحوثي: أرباب الفساد والرذائل يريدون المرأة وسيلة لهدم الأخلاق

السيسي: مقتنعون أنه لا توجد حلول عسكرية للصراعات الجارية في المنطقة

مقتل تسعة عناصر من "داعش" بينهم انتحاري في الحويجة

ثلاثة أطفال من عائلة واحدة ضحية قصف تركي على ريف عفرين

حملة "غريبة" لتلميع صورة ابن سلمان خلال زيارته للندن

تعرف على أسرار تدليك أصابع يدك !

شاهد..ضبط كميات كبيرة من الأسلحة كانت متجهة للغوطة الشرقية

لهذا السبب..الفزع والرعب بخيم على متحف براغ!

الجبوري وجهانغيري يناقشان اهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري

بالتزامن مع زيارة بن سلمان...وزير دفاع بريطانيا يهاتف نظيره القطري

طائرة عسكرية إماراتية تخترق المجال الجوي لقطر

شاهد: تكريم مصور قناة العالم الشهيد "يزن كحيل" بالعاصمة طهران

كيف تبخرت أموال القذافي المجمدة في بلجيكا؟

جهانغيري يصل الى النجف الأشرف

أراد استهداف "حزب الله" ففجّر برج البراجنة...!

جدل في مصر.. كيف استرد بن سلمان "الله" من أيدي المتطرفين؟!

نائب بالكنيست: قانون إبعاد الفلسطينيين يهدف للتغیير الديموغرافي في القدس

باكستان: زيارة ظريف ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي مع ايران

ايران تستهدف رفع توليد الكهرباء عبر الطاقات المتجددة

بالفيديو؛ شاهد جديد الانتهاكات الاسرائيلية في الضفة الغربية

الأکثر مشاهدة