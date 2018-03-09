جهانغيري يصف دور العراق في المنطقة والعالم بانه ممتاز

العالم - إيران

وأضاف جهانغيري اليوم الخميس، خلال لقائه برئيس الجمهورية العراقي 'فؤاد معصوم' في العاصمة بغداد، 'ان العراق حكومة وشعبا تمكن بعون الله من تحقيق النجاح والخروج من الأزمات مرفوع الرأس، بفضل الإعتماد على المرجعية الدينية وقيادته القويمة والحنكة السياسية التي يتمتع بها ودستوره الراقي'.

وأضاف، ان كافة القوميات والمذاهب والتيارات السياسية (العراقية) تهدف الى تحقيق الوحدة والإنسجام في العراق وان هذا العامل يعد دافعا قويا في تقدم العراق نحو الأمام ودحر الإرهاب.

واذ اكد بأن تمكن العراق من تذليل المشاكل والعقبات يكمن في الإنسجام والوحدة الوطنية، صرح النائب الأول لرئيس الجمهورية انه 'من الضروري الحفاظ على هذه الوحدة في إطار الدستور'.

كما أشار جهانغيري الى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دوما الى جانب الحكومة والشعب العراقي في الظروف الصعبة كما كانت الى جانبه في مسار تحقيق النصر مصرحا، 'ان إيران أظهرت في سياق مكافحة الشعب العراقي للدواعش، انها لا تنفصل عن العراق أبدا واليوم في زمن إعادة الإعمار لا زالت مستعدة أن تكون الى جانب العراق حكومة وشعبا لأننا نعتبر أمن ورفاهية العراق من أمن ورفاهية إيران'.

وتطرق النائب الأول لرئيس الجمهورية الى تطور العلاقات الثنائية بين إيران والعراق في المجال الإقتصادي لا سيما في قطاع النفط، والغاز والكهرباء وكذلك في مجال التبادل الثقافي، وزيارة الملايين من الزوار الى البلدين قائلا، 'اننا نسعي للنهوض بمستوى التبادل الاقتصادي بين البلدين ليتجاوز الـ7 مليارات دولار'.

وصرح جهانغيري، ان إزالة بعض العقبات الإدارية والقضايا المصرفية من شأنها أن تكون مثمرة في هذا المجال، معربا عن سروره حيال توفر الإرادة السياسية لدى مسؤولي البلدين في أعلى المستويات لتمهيد الأرضية المؤاتية لتعزيز التعاون بين القطاعات الخاصة للبلدين بصورة أكثر جدية من ذي قبل.

كما أشار جهانغيري، الى ان العلاقات الثنائية بين إيران والعراق من شأنها أن تكون أنموذجا ناجحا في المنطقة وقال، اننا ندعو الى تعاطي وتعاون كافة بلدان المنطقة ونعتقد بأن البلدان المسلمة في المنطقة من شأنها أن تعمل على تسوية مشاكلها عبر تبني الحوار.

المصدر: وكالة إرنا

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