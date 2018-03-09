البث المباشر
بكين تندد بـ"هجوم خطير" على التجارة المتعددة الاطراف بعد اعلان ترامب فرض رسوم على الصلب والالمنيوم
البيت الابيض يؤكد استمرار فرض العقوبات على كوريا الشمالية
تشونج: ترامب قال إنه سيلتقي بزعيم كوريا الشمالية بحلول مايو
مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي تشونج يوي-يونج: زعيم كوريا الشمالية التزم بنزع السلاح النووي
فوكس نيوز: المسؤول الكوري الجنوبي سيعلن أيضا عن التزام كيم جونغ بوقف التجارب النووية والصاروخية
فوكس نيوز: مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية سيعلن في البيت الأبيض عن دعوة وجهها كيم جونغ أون للقاء ترامب
أ ف ب: ترامب يقول ان كوريا الجنوبية تستعد للاعلان عن بيان "مهم"
مراسل العالم: قوات الحشد العراقي تقتل 9 مسلحين لـ "داعش" بوادي ارحمة في قضاء الحويجة بشمال بغداد
السعودية تعترف بمقتل وإصابة 15 من جنودها على يد القوات اليمنية
الخارجية الايرانية تدعو المعتدين على اليمن الى التوقف عن "رقصة العار السياسية" التي يمارسونها لارضاء الكيان الصهيوني

جهانغيري يصف دور العراق في المنطقة والعالم بانه ممتاز

جهانغيري يصف دور العراق في المنطقة والعالم بانه ممتاز
الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

وصف النائب الأول للرئيس الإيراني 'إسحاق جهانغيري'، دور العراق في المنطقة والعالم الإسلامي وعلى صعيد الساحة الدولية بأنه ممتاز.

العالم - إيران

وأضاف جهانغيري اليوم الخميس، خلال لقائه برئيس الجمهورية العراقي 'فؤاد معصوم' في العاصمة بغداد، 'ان العراق حكومة وشعبا تمكن بعون الله من تحقيق النجاح والخروج من الأزمات مرفوع الرأس، بفضل الإعتماد على المرجعية الدينية وقيادته القويمة والحنكة السياسية التي يتمتع بها ودستوره الراقي'.

وأضاف، ان كافة القوميات والمذاهب والتيارات السياسية (العراقية) تهدف الى تحقيق الوحدة والإنسجام في العراق وان هذا العامل يعد دافعا قويا في تقدم العراق نحو الأمام ودحر الإرهاب.

واذ اكد بأن تمكن العراق من تذليل المشاكل والعقبات يكمن في الإنسجام والوحدة الوطنية، صرح النائب الأول لرئيس الجمهورية انه 'من الضروري الحفاظ على هذه الوحدة في إطار الدستور'.

كما أشار جهانغيري الى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دوما الى جانب الحكومة والشعب العراقي في الظروف الصعبة كما كانت الى جانبه في مسار تحقيق النصر مصرحا، 'ان إيران أظهرت في سياق مكافحة الشعب العراقي للدواعش، انها لا تنفصل عن العراق أبدا واليوم في زمن إعادة الإعمار لا زالت مستعدة أن تكون الى جانب العراق حكومة وشعبا لأننا نعتبر أمن ورفاهية العراق من أمن ورفاهية إيران'.

وتطرق النائب الأول لرئيس الجمهورية الى تطور العلاقات الثنائية بين إيران والعراق في المجال الإقتصادي لا سيما في قطاع النفط، والغاز والكهرباء وكذلك في مجال التبادل الثقافي، وزيارة الملايين من الزوار الى البلدين قائلا، 'اننا نسعي للنهوض بمستوى التبادل الاقتصادي بين البلدين ليتجاوز الـ7 مليارات دولار'.

وصرح جهانغيري، ان إزالة بعض العقبات الإدارية والقضايا المصرفية من شأنها أن تكون مثمرة في هذا المجال، معربا عن سروره حيال توفر الإرادة السياسية لدى مسؤولي البلدين في أعلى المستويات لتمهيد الأرضية المؤاتية لتعزيز التعاون بين القطاعات الخاصة للبلدين بصورة أكثر جدية من ذي قبل.

كما أشار جهانغيري، الى ان العلاقات الثنائية بين إيران والعراق من شأنها أن تكون أنموذجا ناجحا في المنطقة وقال، اننا ندعو الى تعاطي وتعاون كافة بلدان المنطقة ونعتقد بأن البلدان المسلمة في المنطقة من شأنها أن تعمل على تسوية مشاكلها عبر تبني الحوار.

المصدر: وكالة إرنا

216

 

 

تصنيف :

روابط ذات صلة

جهانغيري يلتقي بالمالكي في بغداد

جهانغيري: نعمل على تعزيز التعاون الإقتصادي مع العراق

بالفيديو والصور...العبادي يستقبل النائب الاول للرئيس الايراني"اسحق جهانغيري"

جهانغيري استقبل العبادي رسميا في طهران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

المسلحون يقصفون قافلة تنقل 300 عائلة لمنعها من مغادرة الغوطة

فرنسا تعرب عن "اسفها" لاعلان ترامب فرض رسوم على الصلب والالمنيوم

ترامب يوافق على اجراء لقاء تاريخي مع زعيم كوريا الشمالية

ترامب يستثنى كندا و المكسيك من الرسوم الجمركية الجديدة

محكمة تركية تسجن 25 صحفيا لصلتهم بمدبري انقلاب فاشل

نشرة بانوراما: "ايران..الحوار ليس مع الغرب" و"الفلسطينيون..أرقام صعبة أحياء و الشهداء"

جنرال اميركي يطالب الاجهزة الاميركية بتوحيد جهودها ضد روسيا

نائب في بغداد يتعرض لمحاولة اغتيال

الحوثي: أرباب الفساد والرذائل يريدون المرأة وسيلة لهدم الأخلاق

السيسي: مقتنعون أنه لا توجد حلول عسكرية للصراعات الجارية في المنطقة

مقتل تسعة عناصر من "داعش" بينهم انتحاري في الحويجة

ثلاثة أطفال من عائلة واحدة ضحية قصف تركي على ريف عفرين

حملة "غريبة" لتلميع صورة ابن سلمان خلال زيارته للندن

تعرف على أسرار تدليك أصابع يدك !

شاهد..ضبط كميات كبيرة من الأسلحة كانت متجهة للغوطة الشرقية

لهذا السبب..الفزع والرعب بخيم على متحف براغ!

الجبوري وجهانغيري يناقشان اهمية التعاون الاقتصادي والاستثماري

بالتزامن مع زيارة بن سلمان...وزير دفاع بريطانيا يهاتف نظيره القطري

طائرة عسكرية إماراتية تخترق المجال الجوي لقطر

شاهد: تكريم مصور قناة العالم الشهيد "يزن كحيل" بالعاصمة طهران

الأکثر مشاهدة