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بالفيديو...مقدم حفل الأوسكار يسخر من ترامب بطريقته الخاصة!

الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

لم يكتف مقدم حفل الأوسكار جيمي كيمل من هجومه على ترامب، بعدما سخر من تحقيقه لأقل معدل مشاهدات في التاريخ، بل جدد هجومه عليه في برنامجه الحواري.

العالم - منوعات 

وقال كيمل لمشاهديه في البرنامج، إنه يعتقد أن على ترامب مشاهدة الفيلم الحائز على الأوسكار هذا العام "ذا شيب أوف ووتر"، لأنه يحاكي قصة حياته الواقعية، والذي يتناول امرأة تقيم علاقة جنسية سرا مع وحش في صورة سمكة.

كما سخر جيمي كيمل من تغريدة أطلقها دونالد ترامب الإبن على "تويتر"، والتي وضع فيها "إيموجي" لكف، للتأكيد على أنه لم يشاهد حفل الأوسكار هذا العام.

وعلق كيمل ساخرا: "هذا الكف يتعلق بدونالد ترامب بشكل أصيل، لأنه ذهبي اللون وضئيل الحجم.

وكان دونالد ترامب أطلق دعابة، الثلاثاء 6 مارس/آذار الجاري، بشأن مشاهدات الأوسكار المنخفضة، والتي أشار بأنها الأدنى في التاريخ، لأن هوليوود لم يعد فيها نجوم حقيقيين باستثنائه، وهو ما جعل جيمل كيمل يرد عليه في نفس اليوم، قائلا له: شكرا لك أيها صاحب أقل المعدلات في التاريخ.

وجيمي كيمل هو مقدم البرنامج الحواري الترفيهي الأمريكي "جيمي كيمل لايف"، المذاع على شبكة "إيه بي سي".

وبحسب إحصاءات شركة "نيلسن"، فإن حفل الأوسكار هذا العام شاهده 26.5 مليون مشاهد حول العالم، وهو انخفاض بنسبة 20% عن حفل العام الماضي، الذي شاهده 33 مليون مشاهد، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس"

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