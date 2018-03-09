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وفد مصري في غزة يبحث إنهاء الانقسام

وفد مصري في غزة يبحث إنهاء الانقسام
الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

اجتمع الوفد الأمني المصري بقطاع غزة، اليوم الخميس، مع نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور زياد أبو عمرو ، وذلك في إطار اللقاءات التي يجريها الوفد والتباحث بشأن سبل تنفيذ آليات المصالحة الفلسطينية بما في ذلك استلام حكومة الوفاق الوطني مهامها بالقطاع.

العالممصر

وجرى خلال اللقاء استعراض شامل لمجمل الوضع والأزمة الإنسانية التي يمر به قطاع غزة وآخر المستجدات فيما يتعلق بملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس وسبل إنهاء الانقسام بهدف إزالة الموانع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الحركتين برعاية مصر.

كما بحث الوفد مع الدكتور أبو عمرو سبل تذليل العقبات لتسهيل مهام حكومة الوفاق الوطني وتمكينها من ممارسة دورها بشكل أكبر.

ويأتي الاجتماع ضمن اللقاءات التشاورية - التي يعقدها الوفد المصري منذ وصوله إلى قطاع غزة في 25 فبراير الماضي مع عدد من وزراء حكومة الوفاق وقيادات الفصائل الفلسطينية والمجتمعية في القطاع والتي كان آخرها لقاء الوفد مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أمس من أجل متابعة اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة بتاريخ 12 أكتوبر من العام الماضي.

المصدر:المصري اليوم

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