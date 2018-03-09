وفد مصري في غزة يبحث إنهاء الانقسام

العالم – مصر

وجرى خلال اللقاء استعراض شامل لمجمل الوضع والأزمة الإنسانية التي يمر به قطاع غزة وآخر المستجدات فيما يتعلق بملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس وسبل إنهاء الانقسام بهدف إزالة الموانع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الحركتين برعاية مصر.

كما بحث الوفد مع الدكتور أبو عمرو سبل تذليل العقبات لتسهيل مهام حكومة الوفاق الوطني وتمكينها من ممارسة دورها بشكل أكبر.

ويأتي الاجتماع ضمن اللقاءات التشاورية - التي يعقدها الوفد المصري منذ وصوله إلى قطاع غزة في 25 فبراير الماضي مع عدد من وزراء حكومة الوفاق وقيادات الفصائل الفلسطينية والمجتمعية في القطاع والتي كان آخرها لقاء الوفد مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أمس من أجل متابعة اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة بتاريخ 12 أكتوبر من العام الماضي.

المصدر:المصري اليوم

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