باكستان: زيارة ظريف ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي مع ايران

العالم - إيران

وقال محمد فيصل اليوم الخميس في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، اننا نجري حاليا التنسيق مع المسؤولين الايرانيين بشان زيارة وزير الخارجية الايراني وان هذه الزيارة ستجري في سياق التاكيد على تعزيز العلاقات الاقتصادية.

واضاف انه سيتم الاعلان عن تفاصيل اكثر بشان هذه الزيارة قريبا.

وسيزور ظريف اسلام آباد على رأس اقتصادي رفيع المستوى الاسبوع المقبل لمده ثلاثه ايام حيث سيتباحث خلالها مع كبار المسوولين الباكستانيين.

وردا على سوال حول احتمال تقديم ايران شكوى ضد باكستان بسبب تلكؤ اسلام اباد في اكمال مشروع نقل الغاز الايراني الى باكستان 'خط انبوب السلام' قال المتحدث انه لم يصل الينا لحد الان اي شكوى او احتجاج رسمي من الطرف الايراني.

وكان وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنغنه قال في مؤتمر صحفي ان ايران انجزت مد خط انبوب للغاز المصدر الى الحدود الباكستانية لكن اسلام آباد لم تتحرك في هذا المجال وان وزارة النفط تعتقد باننا يجب ان نخوض مرحلة الشكوى القانونية بسبب هذا التلكؤ.

المصدر: وكالة إرنا

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