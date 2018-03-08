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لهذا السبب..الفزع والرعب بخيم على متحف براغ!

لهذا السبب..الفزع والرعب بخيم على متحف براغ!
الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

العالم - منوعات

خلال عملية تفتيش طالت 5000 حجر ثمين داخل متحف “براغ” الوطني في العاصمة التشيكية براغ، وُجد أن مجموعة الأحجار الكريمة الثمينة الموجودة داخله مزيفة.

واكتشف القيّمون على المتحف، اليوم الخميس، أن مجموعة الألماس التي كان يعتقد أنها لا تقدر بثمن، عبارة عن قطع من الزجاج، أما مجموعة الياقوت فوجدوا أنها تقليد رخيص وأحجار صناعية.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلًا عن ايفو ماسك رئيس قسم الأحجار الكريمة في المتحف، أن الأحجار الكريمة جمعت ووضعت في المتحف في سبعينات القرن الماضي.

حيث كان يعتقد أن كل جوهرة منه وزنها 5 قيراطات، والياقوت من النوع الأزرق الباهظ الثمن، حيث كان يتوقع أن تصل قيمتها في الوقت الحالي إلى عشرات الملايين.

وفتح المتحف تحقيقًا لكشف كيفية تزييف مجموعته الثمينة، متوقعًا أن تكون الأحجار الكريمة كانت بالفعل وهمية منذ جمعها، وقيّمت بشكل خاطئ في السبعينات، أو أن يكون مجموعة من اللصوص قد استبدلوها في وقت ما بمجموعة أخرى مزيفة.

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