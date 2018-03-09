فرنسا تعرب عن "اسفها" لاعلان ترامب فرض رسوم على الصلب والالمنيوم

العالم-اوروبا

وقال لو مير على تويتر ان "حربا تجارية لن تُسفر سوى عن خاسرين". واضاف "سنقيّم مع شركائنا الاوروبيين العواقب على صناعاتنا، والرد" الواجب اتخاذه.

ووقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس قرار فرض رسوم جمركية من 25% و10% على واردات الصلب والألمنيوم على التوالي، متجاهلا التحذيرات من حرب تجارية عالمية واحتجاجات حلفائه في أوروبا والداخل.

وقال البيت الابيض ان القرار سيصبح نافذا بعد 15 يوما. وأوضح مسؤول اميركي ان القرار يستثني كندا والمكسيك في الوقت الحالي، وان الشركاء الأمنيين والتجاريين للولايات المتحدة يمكن أن يتفاوضوا لتجنب الرسوم.