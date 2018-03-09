البث المباشر
اعتداء فاشل لاتباع الفرقة الشيرازية على مبنى السفارة الايرانية في لندن
اتباع الفرقة الشيرازية يعتدون على مبنى السفارة الايرانية في لندن
مراسل العالم:استشهاد امرأة وأضرار بوحدة صحية ومنازل المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية رازح بصعدة
مراسل العالم:مقتل القيادي بالقوات الموالية للإمارات المدعو سالم الكازمي ونائبه بمديرية المحفد في أبين إثر خلافات داخلية
مراسل العالم: استشهاد الشاب محمد زين الجعبري ٢٤ عاما خلال المواجهات في مدينة الخليل
اصابة شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع الاحتلال لمسيرة وصلت الى المدخل الشمالي لمدينة البيرة
ندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
من المتوقع خروج 53 مدنياً من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني في مخيم الوافدين بينهم 13 مسلحاً
مراسل العالم: إصابة خطيرة لشاب فلسطيني خلال المواجهات المندلعة في مدينة الخليل
مراسل العالم: خروج قافلة الأمم المتحدة والصليب الأحمر من الغوطة عبر معبر الوافدين بعد ايصال قافلة المساعدات لمدينة دوما

خوشرو: ایران تدعم امن واستقرار افغانستان وتنمیته المستدیمة

خوشرو: ایران تدعم امن واستقرار افغانستان وتنمیته المستدیمة
الجمعة ٠٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر سفیر ومندوب ایران الدائم في منظمة الامم المتحدة، الامن بانه مازال مشكلة افغانستان الكبرى، مؤكدا استمرار دعم ایران الكامل للارتقاء بالامن والاستقرار المترافق مع التنمیة المستدیمة في افغانستان.

العالم - إيران

وفي كلمة له الخمیس خلال اجتماع مجلس الامن حول افغانستان واستمرار مهمة المساعد الخاص للامم المتحدة في هذا البلد (یوناما)، قال خوشرو، انه بناء على تقریر الامین العام للامم المتحدة فان العام 2017 انتهى باعلى معدل للاحداث المتعلقة بالامن التي تم تسجیلها لغایة الان.

واشار الى موجة الهجمات الارهابیة الاخیرة في العاصمة كابول والتي حصدت اوراح المئات والتي نفذت من قبل داعش والمجموعات المرتبطة بها وكذلك استمرار الاشتباكات بین القوات الحكومة والجماعات الارهابیة والمتطرفة في انحاء افغانستان.

واضاف، ان ایران تدعم اي حوار للمصالحة الافغانیة – الافغانیة للوصول الى السلام، ونحن في هذا المجال رحبنا بالمشاركة في عملیة كابول والعملیات المماثلة لها لتحقیق الامن والسلام في افغانستان.

ونوه الى ان الحكومة الافغانیة هي في الخط الامامي للتصدي للارهاب خاصة طالبان والقاعدة وداعش والجماعات التابعة لها وكذلك سائر الجماعاات الارهابیة والمتطرفة والاجرامیة، مؤكدا ان من الضروري جدا تقدیم الدعم الدائم من قبل المجتمع الدولي للحكومة الافغانیة في هذه المكافحة وكذلك حل مشاكلها الامنیة والاقتصادیة والسیاسیة واضاف، ان تقویة التعاون الاقلیمي مع افغانستان تعد احدى الاولویات وخطوة مهمة في مسار ترسیخ السلام وتحسین الوضع الاقتصادي في المنطقة.

واشاد مندوب ایران بمبادرة كازاخستان في تنظیم مؤتمر للمشاركة الاقلیمیة في افغانستان واسیا الوسطى كانموذج للترابط بین الامن والتنمیة واضاف، انه على العالم ان ینظر الى اوضاع افغانستان لیس كمجال للتنافس بل بعنوان فرصة لایجاد السلام والامن والاستقرار عن طریق التنمیة.

واعتبر خوشرو نهج 'الجمیع رابح' لافغانستان والدول الجارة لها ومنها اسیا الوسطى بمثابة انتصار المجتمع الدولی.

واشار الى استضافة ایران للملایین من اللاجئین الافغان منذ عقود، لافتا الى ان ایران نفذت في افغانستان 300 مشروع تنموي وعمراني مهم خاصة في مجال تقویة البنیة التحتیة للنقل والترانزیت والتجارة باعتمادات بلغت اكثر من 500 ملیون دولار.

واعتبر السفیر الایراني هذه الانشطة التنمویة التي قامت بها ایران بانها ساعدت في تغییر الافاق الاقتصادیة المستقبلیة ودعم السلام والاستقرار فی هذا البلد ومن اهم امثلة هذا التعاون هو تدشین تسهیلات میناء جابهار وتسهیلات ترانزیت السلع الافغانیة عن طریق بندرعباس.

واكد خوشرو مرة اخرى دعم حكومة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لارساء السلام والاستقرار في افغانستان ولاي عملیة تؤدي الى المصالحة والسلام فیها.

 

216

روابط ذات صلة

وزير دفاع ايران: لن ندخر جهدا لارساء الامن بأفغانستان

مقتل 12 مسلحا بينهم قيادي لطالبان في شمال أفغانستان

الولايات المتحدة ترسل كتيبة خاصة إلى أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الاتحاد الأوروبي: سحب الإقامات من المقدسيين "خطير للغاية"

شاهد..لاعب سعودي رفض الإنضمام إلى برشلونة .. من هو؟!

بالفيديو اب سعودي يجبر طفله على التدخين امام اصدقائه

شهداء وجرحى في قصف للمسلحين على ريف دمشق

بعد واقعة الفأر المطبوخ .. شاهد بالفيديو: هذا ما عثر عليه مواطن في الأرز داخل مطعم بـالسعودية

بالصورة... ضربة استخباراتية كبرى ضد "الجيش الحر"

التسلسل الزمني لبرنامج كوريا الشمالية النووي

مقتل وإصابة 18 شخصا في حريق بمصنع للكيماويات غربي الهند

لماذا لم يستعمل الأسد القوة منذ البدء ؟!

"وزير يمني" يتغزل بـ"بن سلمان" وإعلامي يرد: نخطبك له؟!

ايران وروسيا توقعان 10 وثائق للتعاون الثنائي

استشهاد عقيد في الحرس الجمهوري في الغوطة الشرقية

اعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لتفجيرات خلال الانتخابات العراقية

الدوري الايطالي البرازيلي بدرو يسقط مرتين في اختبار المنشطات

شاهد؛ اخر التطورات الميدانية والإنسانية في الغوطة الشرقية

شاهد ماذا فعلت امرأة مع زوجها لإمساكه الهاتف ساعات طويلة

 بالصور.. مسيرة احتجاجية بخانيونس تضامنًا مع القدس

تأخر في صدور نتائج الانتخابات الايطالية النهائية

السجن 12 عاما لمغاربة ساعدوا جزائريين بالحصول على وثائق

كرة القدم ألمانيا تحدد ملاعب مبارياتها في دوري أمم أوروبا

الأکثر مشاهدة