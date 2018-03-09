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الادميرال خانزادي:سلاح البحر رمز لإقتدار الشعب الإيراني

الادميرال خانزادي:سلاح البحر رمز لإقتدار الشعب الإيراني
الجمعة ٠٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

اكد قائد سلاح البحر للجيش الإيراني، الادميرال حسين خانزادي، ان القوات الستراتيجية البحرية للجيش الإيراني بكوادرها الكفوءة ومعداتها المتطورة تشكل رمزا لاقتدار الشعب الإيراني في المياه الدولية.

العالم - إيران

وأضاف الأدميرال خانزادي، في كلمته له الخميس أمام حشد من قوات سلاح البحر للجيش الإيراني في مدينة رشت مركز محافظة كيلان (شمال ايران)، 'ان البحار تتيح فرصة قيمة للبلدان في منحي تحقيقها التقدم وصناعة الحضارات'.

وتابع قائلا، انه على مر تاريخ الملاحة البحرية، عملت بعض القوى الإستكبارية على إستغلال البحار والطاقات الزاخرة فيها، في سبيل تحقيق مصالحها اللاشرعية وجعلت المياه الدولية حكرا لنفسها.

واضاف، على الرغم من أن 36 دولة تطل على المحيط الهندي لكن ما عدا إيران وبعض الدول القلائل لا تسجل الدول المطلة الأخرى تواجدا ملحوظا فيه.

واعتبر الادميرال خانزادي، ان التمتع بمنافع البحار والطاقات الكامنة فيها يتطلب حيازة القدرة والتي بدورها تتطلب الحصول على العلوم اللازمة في هذا المجال.

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