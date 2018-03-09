البث المباشر
قاسمي:على شرطة بريطانيا القيام بواجبها بالحفاظ على مقار البعثات الدبلوماسية الايرانية واعتقال ومعاقبة المعتدين
المتحدث باسم الخارجية الايرانية يعلن اعتقال المعتدين على السفارة الايرانية بلندن مؤكدا أنه يجب معاقبة المحرضين والمنفذين
مراسلة العالم: وصول عدد من المسلحين وعوائلهم الى معبر مخيم الوافدين قادمين من الغوطة الشرقية
مراسل العالم: وصول عدد من المسلحين وعوائلهم الى معبر مخيم الوافدين قادمين من الغوطة الشرقية
السفير البريطاني لعراقجي:تم اتخاذ كل التدابير للحفاظ على حياة الدبلوماسيين الايرانيين ومنع دخول المعتدين لداخل السفارة
السفير البريطاني بطهران يبلغ عراقجي اعتذار الحكومة البريطانية الرسمي مؤكدا ان الشرطة حاضرة بالمكان وتسيطر على الوضع
السفير البريطاني في لندن يبلغ عراقجي اعتذار الحكومة البريطانية الرسمي مؤكدا ان الشرطة حاضرة بالمكان وتسيطر على الوضع
المساعد السياسي للخارجية الايرانية يبلغ سفير بريطانيا احتجاج طهران ويطالب بحراسة كاملة للدبلوماسيين والتصدي للمعتدين
المتحدث باسم الخارجية الايرانية:لا صحة لما يشاع عن احتلال السفارة الايرانية في لندن والمعتدون تمكنوا من دخول الشرفة فقط
قاسمي:على شرطة بريطانيا القيام بواجبها بالحفاظ على الاماكن الدبلوماسية الايرانية والدبلوماسيين واعتقال ومعاقبة المعتدين

فرنسا بصدد دعم الجيش اللبناني بـ14 مليون يورو

فرنسا بصدد دعم الجيش اللبناني بـ14 مليون يورو
الجمعة ٠٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول فرنسي إن بلاده ستقدم مساعدات للجيش اللبناني بقيمة 14 مليون يورو (17 مليون دولار) تشمل تدريبا وصواريخ مضادة للدبابات، وذلك اثر زيارة وزير الدفاع اللبناني باريس أمس الخميس.

العالم - لبنان

ولا يملك الجيش اللبناني، عتادا كافيا ويسعى لتحديث أسلحته.

وواجه لبنان أزمة في تشرين الثاني/نوفمبر حين أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته بشكل مفاجئ ليدخل البلاد في أتون صراع إقليمي مفتعل بدفع من السعودية.

وقال المسؤول الفرنسي "علاقة القيادة السعودية الجديدة مع لبنان لم تعد بنفس المستوى مثلما كانت في الماضي ولم تعد ترغب في استثمار مليارات في هذا البلد. لذلك نحن في مرحلة نقوم خلالها بتعزيز الموقف".

وزار وزير الدفاع اللبناني باريس أمس الخميس للإعداد للمؤتمر الأول من بين ثلاثة مؤتمرات تستهدف مساعدة مختلف القطاعات اللبنانية.

ويعقد المؤتمر الأول في روما يوم 15 آذار/مارس بهدف دعم الجيش في حين ينظم الثاني في السادس من نيسان/ابريل في باريس لمساعدة القطاع الخاص وبينما تستضيف بروكسل مؤتمرا يوم 25 نيسان/ابريل للتصدي لمشكلة اللاجئين.

2-10

روابط ذات صلة

الجيش اللبناني يحيل خلية مرتبطة بالنصرة على القضاء

الجيش اللبناني يؤكد التمسك بسيادة أرض ومياه وثروات لبنان

قائد الجيش اللبناني يؤكد التمسك بسيادة لبنان الكاملة على أراضيه

مسؤول جباية اموال "داعش" السوري بقبضة الجيش اللبناني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

نشرة بانوراما: "تواصل عمليات الغوطة" و"اندماج قوات الحشد الشعبي"

سياسيون ليبيون يوضحون الحل الوحيد لـ"قضية الجنوب"

بالصور... خروج 13 مسلحا وعوائلهم من الغوطة الشرقية

طريقة استخدام خرائط جوجل بلا اتصال بالإنترنت

شاهد وثيقة مكتوبة بالدم من أهالي الغوطة لبشار الاسد.. ماذا فيها ؟

هيئة الإعلام في جنوب السودان توقف بث إذاعة تابعة للأمم المتحدة

بالصور.. الفلسطينيون يشيعون الشهيد الجعبري

مقتل قيادي في داعش وأحد مرافقيه بضربة جوية في حمرين

اعتذار بريطاني رسمي واعتقال المعتدين على السفارة

الصين تحض واشنطن وبيونغ يانغ على التفاوض "باسرع وقت"

بنس: واشنطن لم تقدم تنازلات لكوريا الشمالية

إيران تنفي احتلال سفارتهامن قبل أتباع الفرقة الشيرازية

روسيا والاتحاد الافريقي يتفقان على تكثيف التعاون على مكافحة الإرهاب

صحيفة عبرية: هذا ما اقترحه بن سلمان لتقسيم الحرم القدسي الشريف

شهداء مدنيون بغارات سعودية على مأرب وصعدة

هكذا ردت "النصرة" على خسائرها في الغوطة !

انجيلينا جولي وجون ماكين يدعوان واشنطن للضعط على ميانمار

الدوما يرد على البنتاغون حول "تدمير روسيا"

اعتداء فاشل لاتباع الفرقة الشيرازية على مبنى السفارة الايرانية في لندن

محسن رضايي: في سوريا ستتغلب القيم الثورية على السلاح والمال

الأکثر مشاهدة