فرنسا بصدد دعم الجيش اللبناني بـ14 مليون يورو

العالم - لبنان

ولا يملك الجيش اللبناني، عتادا كافيا ويسعى لتحديث أسلحته.

وواجه لبنان أزمة في تشرين الثاني/نوفمبر حين أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته بشكل مفاجئ ليدخل البلاد في أتون صراع إقليمي مفتعل بدفع من السعودية.

وقال المسؤول الفرنسي "علاقة القيادة السعودية الجديدة مع لبنان لم تعد بنفس المستوى مثلما كانت في الماضي ولم تعد ترغب في استثمار مليارات في هذا البلد. لذلك نحن في مرحلة نقوم خلالها بتعزيز الموقف".

وزار وزير الدفاع اللبناني باريس أمس الخميس للإعداد للمؤتمر الأول من بين ثلاثة مؤتمرات تستهدف مساعدة مختلف القطاعات اللبنانية.

ويعقد المؤتمر الأول في روما يوم 15 آذار/مارس بهدف دعم الجيش في حين ينظم الثاني في السادس من نيسان/ابريل في باريس لمساعدة القطاع الخاص وبينما تستضيف بروكسل مؤتمرا يوم 25 نيسان/ابريل للتصدي لمشكلة اللاجئين.

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