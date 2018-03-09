لافروف: لا حقائق ملموسة في حادث تسمم سكريبال

وقال لافروف، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي من أديس أبابا "حتى الآن لم نرى أي حقائق ملموسة، نرى فقط بعض التغطيات التي يظهر فيها زملاؤنا بوجوه جادة، ويقولون إذا كانت روسيا سيكون هناك ردا لن تنساه روسيا".

وأضاف لافروف "إذا كانت هناك حاجة لأي مساعدة من الجانب الروسي، نحن مستعدون لأخذها بالاعتبار، إذا كان لدينا بالفعل المعلومات المطلوبة".

هذا وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق عن تعرض شخصين لحالة تسمم شديدة بمادة غير معروفة. وأفادت إذاعة "بي بي سي" نقلا عن مصادرها الخاصة، أن المتضرر هو عقيد سابق في الاستخبارات الروسية الخارجية يدعى سيرغي سكريبال ويبلغ من العمر 66 عاماً. وفي الوقت نفسه، لم تؤكد الشرطة رسميا هوية الضحايا.