خطيب جمعة طهران يندد بمواقف وزير الخارجية الفرنسي ضد ايران

العالم - إيران

وقدم حجة الاسلام كاظم صديقي تبريكاته للمسلمين بمناسبة ذكرى ولادة فاطمة الزهراء (س) بضعة الرسول الاعظم (ص): وقال: ان فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة (س) هي انسان كامل واسم اعظم ومظهر للجمال والجلال الالهي.

واضاف امام جمعة طهران المؤقت: ان فاطمة الزهراء (س) هي قدوة لجميع البشر الذين يعتقدون بالقيم الانسانية ويتوقون الى ان يكونوا انسانا.

واكد حجة الاسلام صديقي، ان فاطمة الزهراء (س)، هي انموذج خاص، وقال: بالامكان تعلم دروس الام والزوجة وتدبير شؤون الاسرة والاقتصاد المقاوم وكذلك الوقوف الى جانب الزوج المقاوم في جبهات الحرب من الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (س).

من جانب آخر اكد امام جمعة طهران المؤقت على اهمية اطاعة الولي الفقيه، وقال: ان ولاية الفقيه في الاسلام هي مظهر للدين وايضا مظهر للجمهورية، ولي الفقيه في الاسلام هو قائد الشعب وحامي المستضعفين ومتعاطف مع الفئات المحتاجة، لذلك فان ولاية الفقيه تمتاز بطابعها الشعبي والديني.

وفي الختام ندد حجة الاسلام صديقي بمواقف وزير خارجية فرنسا ضد ايران، وقال: ان وزير خارجية هذا البلد الذي اتخذ مواقف ضد قدرات ايران الصاروخية ومواقفها الاقليمية، زار ايران، وقد استمع الى ردود المسؤولين، وفي هذا الشأن رد قائد الثورة في خطاباته الاخيرة ردا مناسبا على مواقف فرنسا.

وأضاف، من الخطأ ان يقول وزير الخارجية الفرنسي يجب ان تأخذوا الاذن منا في القضايا الاقليمية، ان قائد الثورة اكد ان منطقنا لاعلاقة لها بهم وفي هذا الاطار لم نسمح لاحد الى حد الان بالتدخل، ومن الان فصاعداً لن نسمح بإثارة الفتن، وان تواجد امريكا في المنطقة هو من اجل اثارة الفتن.

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