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الجمعة ٠٩ مارس ٢٠١٨
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اعتداء فاشل لاتباع الفرقة الشيرازية على مبنى السفارة الايرانية في لندن
اتباع الفرقة الشيرازية يعتدون على مبنى السفارة الايرانية في لندن
مراسل العالم:استشهاد امرأة وأضرار بوحدة صحية ومنازل المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية رازح بصعدة
مراسل العالم:مقتل القيادي بالقوات الموالية للإمارات المدعو سالم الكازمي ونائبه بمديرية المحفد في أبين إثر خلافات داخلية
مراسل العالم: استشهاد الشاب محمد زين الجعبري ٢٤ عاما خلال المواجهات في مدينة الخليل
اصابة شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع الاحتلال لمسيرة وصلت الى المدخل الشمالي لمدينة البيرة
ندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
من المتوقع خروج 53 مدنياً من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني في مخيم الوافدين بينهم 13 مسلحاً
مراسل العالم: إصابة خطيرة لشاب فلسطيني خلال المواجهات المندلعة في مدينة الخليل
مراسل العالم: خروج قافلة الأمم المتحدة والصليب الأحمر من الغوطة عبر معبر الوافدين بعد ايصال قافلة المساعدات لمدينة دوما
مولد السيدة الزهراء (ع) عيد للأم ويوم للمرأة في إيران
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الجمعة ٠٩ مارس ٢٠١٨ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش
يحتفل الشعب الايراني بذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام ومن المعروف ان الايرانيين يحتفلون بعيد الام ويوم المرأة بالتزامن مع مولد سيدة نساء العالمين تكريما وتقديرا للمرأة ودورها البناء في المجتمع.
العالم
-
مراسلون
المزيد في الفيديو المرفق..
تصنيف :
إیران
ثقافة
فيديو
خاص بالعالم- مراسلون
كلمات دليلية :
الشعب الايراني
مولد السيدة فاطمة الزهراء
عيد الام
يوم المرأة
سيدة نساء العالمين
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