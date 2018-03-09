البث المباشر
اعتداء فاشل لاتباع الفرقة الشيرازية على مبنى السفارة الايرانية في لندن
اتباع الفرقة الشيرازية يعتدون على مبنى السفارة الايرانية في لندن
مراسل العالم:استشهاد امرأة وأضرار بوحدة صحية ومنازل المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية رازح بصعدة
مراسل العالم:مقتل القيادي بالقوات الموالية للإمارات المدعو سالم الكازمي ونائبه بمديرية المحفد في أبين إثر خلافات داخلية
مراسل العالم: استشهاد الشاب محمد زين الجعبري ٢٤ عاما خلال المواجهات في مدينة الخليل
اصابة شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع الاحتلال لمسيرة وصلت الى المدخل الشمالي لمدينة البيرة
ندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
من المتوقع خروج 53 مدنياً من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني في مخيم الوافدين بينهم 13 مسلحاً
مراسل العالم: إصابة خطيرة لشاب فلسطيني خلال المواجهات المندلعة في مدينة الخليل
مراسل العالم: خروج قافلة الأمم المتحدة والصليب الأحمر من الغوطة عبر معبر الوافدين بعد ايصال قافلة المساعدات لمدينة دوما

الاوضاع الجوية السيئة توقف عمليات البحث عن جثث ضحايا الطائرة المنكوبة

الاوضاع الجوية السيئة توقف عمليات البحث عن جثث ضحايا الطائرة المنكوبة
الجمعة ٠٩ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر في محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب إيران) ان عمليات البحث عن جثث ضحايا طائرة الركاب المنكوبة وفي اليوم العشرين من هذه العمليات قد توقفت بسبب العواصف الجوية والاوضاع السيئة في المنطقة.

العالم - إيران

وقال امان الله جهان اليوم الجمعة ان الفرق السبعة المكونة من الكوادر الشعبية وجمعية الهلال الاحمر وطائرة مروحية في جهوزية كاملة الا ان العواصف الجوية تحول دون مواصلة العمليات.

واضاف ان الكثافة الثلجية في المنطقة منعت من صعود عمال الاغاثة الي المنطقة الجبلية مؤكدا انه فور تحسين الاوضاع الجوية سيواصل عمال الاغاثة عملياتهم للعثور علي جثث الضحايا.

وقد حددت لحد الان هوية 8 من ضحايا الحادث.

والجدير بالذكر ان طائرة من طراز ATR72 تابعة لشركة 'آسمان' الايرانية انطلقت في الساعة 8 صباحا (بالتوقيت المحلي) من يوم الاحد (18 شباط/فبراير 2018) من طهران متوجهة الي ياسوج (مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد غرب ايران)، وعلي متنها 60 راكبا إضافة الي افراد الطاقم الـ6، وبعد 50 دقيقة، وبعد طلب الطيار الاذن بخفض الارتفاع علي بعد 15 ميلا من مطار ياسوج، انقطع الاتصال واختفت من صفحة الرادار. وفي تلك اللحظة كانت الطائرة تحلق فوق جبال 'دنا' الشاهقة ضمن سلسلة جبال زاغروس، علي مسافة 14 ميلا من ياسوج. وعثر علي حطامها بعد 48 ساعة قريبا من القمة.

وبدات من ثم عملية انتشال جثامين الضحايا المتناثرة وجمع حطام الطائرة والتي مازالت مستمرة وتخللها التوقف عدة مرات نظرا للظروف القاسية من حيث وعورة المنطقة او درجات الحرارة المنخفضة جدا في مكان سقوط الطائرة.

 

 

216

تصنيف :

روابط ذات صلة

تعليق البحث عن ضحايا الطائرة الايرانية المنكوبة بسبب سوء الأحوال الجوية

العثور على عدد من جثث ضحايا الطائرة الايرانية المنكوبة

أول فيديو وصور لحطام الطائرة الايرانية المنكوبة

بالفيديو...استمرار فرق الانقاذ بالبحث عن الطائرة الايرانية المنكوبة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الاتحاد الأوروبي: سحب الإقامات من المقدسيين "خطير للغاية"

شاهد..لاعب سعودي رفض الإنضمام إلى برشلونة .. من هو؟!

بالفيديو اب سعودي يجبر طفله على التدخين امام اصدقائه

شهداء وجرحى في قصف للمسلحين على ريف دمشق

بعد واقعة الفأر المطبوخ .. شاهد بالفيديو: هذا ما عثر عليه مواطن في الأرز داخل مطعم بـالسعودية

بالصورة... ضربة استخباراتية كبرى ضد "الجيش الحر"

التسلسل الزمني لبرنامج كوريا الشمالية النووي

مقتل وإصابة 18 شخصا في حريق بمصنع للكيماويات غربي الهند

لماذا لم يستعمل الأسد القوة منذ البدء ؟!

"وزير يمني" يتغزل بـ"بن سلمان" وإعلامي يرد: نخطبك له؟!

ايران وروسيا توقعان 10 وثائق للتعاون الثنائي

استشهاد عقيد في الحرس الجمهوري في الغوطة الشرقية

اعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لتفجيرات خلال الانتخابات العراقية

الدوري الايطالي البرازيلي بدرو يسقط مرتين في اختبار المنشطات

شاهد؛ اخر التطورات الميدانية والإنسانية في الغوطة الشرقية

شاهد ماذا فعلت امرأة مع زوجها لإمساكه الهاتف ساعات طويلة

 بالصور.. مسيرة احتجاجية بخانيونس تضامنًا مع القدس

تأخر في صدور نتائج الانتخابات الايطالية النهائية

السجن 12 عاما لمغاربة ساعدوا جزائريين بالحصول على وثائق

كرة القدم ألمانيا تحدد ملاعب مبارياتها في دوري أمم أوروبا

الأکثر مشاهدة