البث المباشر
اعتداء فاشل لاتباع الفرقة الشيرازية على مبنى السفارة الايرانية في لندن
اتباع الفرقة الشيرازية يعتدون على مبنى السفارة الايرانية في لندن
مراسل العالم:استشهاد امرأة وأضرار بوحدة صحية ومنازل المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية رازح بصعدة
مراسل العالم:مقتل القيادي بالقوات الموالية للإمارات المدعو سالم الكازمي ونائبه بمديرية المحفد في أبين إثر خلافات داخلية
مراسل العالم: استشهاد الشاب محمد زين الجعبري ٢٤ عاما خلال المواجهات في مدينة الخليل
اصابة شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع الاحتلال لمسيرة وصلت الى المدخل الشمالي لمدينة البيرة
ندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
من المتوقع خروج 53 مدنياً من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني في مخيم الوافدين بينهم 13 مسلحاً
مراسل العالم: إصابة خطيرة لشاب فلسطيني خلال المواجهات المندلعة في مدينة الخليل
مراسل العالم: خروج قافلة الأمم المتحدة والصليب الأحمر من الغوطة عبر معبر الوافدين بعد ايصال قافلة المساعدات لمدينة دوما

السودان يقترح على مصر إنشاء قوة عسكرية مشتركة

السودان يقترح على مصر إنشاء قوة عسكرية مشتركة
الجمعة ٠٩ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

كشف السفير السوداني في مصر، عبد المحمود عبد الحليم عقب عودته لتسلم مهام عمله، إن السودان لديه العديد من الاتفاقيات سيتم تنفيذها مع مصر والسعودية.

العالم - مصر

واشار عبد الحليم في هذا الصدد إلى أن بلاده اقترحت على مصر إنشاء قوة مشتركة، لحماية الحدود بين البلدين ومكافحة التهريب بينهما.

وقال في مؤتمر صحفي، بمقر السفارة السودانية بالقاهرة إن "الجانب المصري طرح خلال الاجتماع الرباعي بين وزيري خارجية ورئيسي جهاز المخابرات في البلدين طرح عدد من القضايا على الجانب السوداني على رأسها موضوع الحظر السوداني على استيراد الخضر والفاكهة من مصر، بالإضافة إلى ضمان ألا يأوي السودان أي عناصر مناوئة لمصر على أراضيه".

وشدد عبد الحليم أن السودان لا يأوي أي عناصر معارضة لمصر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن السودان قدم للقاهرة قائمة بالعناصر المناوئة للسودان المقيمة في مصر وقدم معلومات كاملة بما تقوم به هذه العناصر، معبرًا عن أمله في أن تتمكن اللجنة الأمنية من مناقشة هذا الأمر بالتفصيل.

108

تصنيف :

روابط ذات صلة

جدل في مصر.. كيف استرد بن سلمان "الله" من أيدي المتطرفين؟!

وفد مصري في غزة يبحث إنهاء الانقسام

السفير السوداني يؤكد عدم إيواء أي نشاط معادٍ لمصر على بلاده

السفير السوداني يكشف أسباب عودته إلى القاهرة  

صحيفة الاهرام: السفير السوداني يعود إلى القاهرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الاتحاد الأوروبي: سحب الإقامات من المقدسيين "خطير للغاية"

شاهد..لاعب سعودي رفض الإنضمام إلى برشلونة .. من هو؟!

بالفيديو اب سعودي يجبر طفله على التدخين امام اصدقائه

شهداء وجرحى في قصف للمسلحين على ريف دمشق

بعد واقعة الفأر المطبوخ .. شاهد بالفيديو: هذا ما عثر عليه مواطن في الأرز داخل مطعم بـالسعودية

بالصورة... ضربة استخباراتية كبرى ضد "الجيش الحر"

التسلسل الزمني لبرنامج كوريا الشمالية النووي

مقتل وإصابة 18 شخصا في حريق بمصنع للكيماويات غربي الهند

لماذا لم يستعمل الأسد القوة منذ البدء ؟!

"وزير يمني" يتغزل بـ"بن سلمان" وإعلامي يرد: نخطبك له؟!

ايران وروسيا توقعان 10 وثائق للتعاون الثنائي

استشهاد عقيد في الحرس الجمهوري في الغوطة الشرقية

اعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لتفجيرات خلال الانتخابات العراقية

الدوري الايطالي البرازيلي بدرو يسقط مرتين في اختبار المنشطات

شاهد؛ اخر التطورات الميدانية والإنسانية في الغوطة الشرقية

شاهد ماذا فعلت امرأة مع زوجها لإمساكه الهاتف ساعات طويلة

 بالصور.. مسيرة احتجاجية بخانيونس تضامنًا مع القدس

تأخر في صدور نتائج الانتخابات الايطالية النهائية

السجن 12 عاما لمغاربة ساعدوا جزائريين بالحصول على وثائق

كرة القدم ألمانيا تحدد ملاعب مبارياتها في دوري أمم أوروبا

الأکثر مشاهدة