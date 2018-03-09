البث المباشر
اعتداء فاشل لاتباع الفرقة الشيرازية على مبنى السفارة الايرانية في لندن
اتباع الفرقة الشيرازية يعتدون على مبنى السفارة الايرانية في لندن
مراسل العالم:استشهاد امرأة وأضرار بوحدة صحية ومنازل المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية رازح بصعدة
مراسل العالم:مقتل القيادي بالقوات الموالية للإمارات المدعو سالم الكازمي ونائبه بمديرية المحفد في أبين إثر خلافات داخلية
مراسل العالم: استشهاد الشاب محمد زين الجعبري ٢٤ عاما خلال المواجهات في مدينة الخليل
اصابة شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع الاحتلال لمسيرة وصلت الى المدخل الشمالي لمدينة البيرة
ندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
من المتوقع خروج 53 مدنياً من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني في مخيم الوافدين بينهم 13 مسلحاً
مراسل العالم: إصابة خطيرة لشاب فلسطيني خلال المواجهات المندلعة في مدينة الخليل
مراسل العالم: خروج قافلة الأمم المتحدة والصليب الأحمر من الغوطة عبر معبر الوافدين بعد ايصال قافلة المساعدات لمدينة دوما

مصر تعلن العدد الحقيقي للمصريين المرحلين من ألمانيا

مصر تعلن العدد الحقيقي للمصريين المرحلين من ألمانيا
الجمعة ٠٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

نفت وزارة الخارجية المصرية، ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن ترحيل 100 مصري من ألمانيا.

العالم - مصر

وصرح بدر عبد العاطي، سفير مصر في برلين، بـ"أن هذا الخبر غير دقيق، وأن إجمالي من تم ترحيلهم من ألمانيا يوم 7 مارس الجاري، لا يتجاوز 9 أشخاص فقط، وسبق التنسيق بشأنهم منذ عدة أشهر مع السفارة المصرية في برلين والقنصليتين العامتين في فرانكفورت وهامبورج، وبعد تلقي موافقات نهائية بشأنهم من جانب السلطات المصرية المعنية، ومن ثم تم إصدار وثائق سفر مصرية لهم، بعد التحقق من أوراقهم الثبوتية وهوياتهم، وأن ذلك يعد إجراءً روتينياً".

وأوضح سفير مصر في برلين "أنه إذا كانت الرحلة تقل بالفعل 100 شخص فإن الغالبية العظمى كانت من الأطقم الفنية والطبية والأمنية المعاونة، في حين أن المصريين لم يتجاوز عددهم 9 أشخاص".

108

تصنيف :

روابط ذات صلة

السودان يقترح على مصر إنشاء قوة عسكرية مشتركة

وصول 100 مصري لمطار القاهرة بعد ترحليهم من ألمانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الاتحاد الأوروبي: سحب الإقامات من المقدسيين "خطير للغاية"

شاهد..لاعب سعودي رفض الإنضمام إلى برشلونة .. من هو؟!

بالفيديو اب سعودي يجبر طفله على التدخين امام اصدقائه

شهداء وجرحى في قصف للمسلحين على ريف دمشق

بعد واقعة الفأر المطبوخ .. شاهد بالفيديو: هذا ما عثر عليه مواطن في الأرز داخل مطعم بـالسعودية

بالصورة... ضربة استخباراتية كبرى ضد "الجيش الحر"

التسلسل الزمني لبرنامج كوريا الشمالية النووي

مقتل وإصابة 18 شخصا في حريق بمصنع للكيماويات غربي الهند

لماذا لم يستعمل الأسد القوة منذ البدء ؟!

"وزير يمني" يتغزل بـ"بن سلمان" وإعلامي يرد: نخطبك له؟!

ايران وروسيا توقعان 10 وثائق للتعاون الثنائي

استشهاد عقيد في الحرس الجمهوري في الغوطة الشرقية

اعتقال خلية إرهابية كانت تخطط لتفجيرات خلال الانتخابات العراقية

الدوري الايطالي البرازيلي بدرو يسقط مرتين في اختبار المنشطات

شاهد؛ اخر التطورات الميدانية والإنسانية في الغوطة الشرقية

شاهد ماذا فعلت امرأة مع زوجها لإمساكه الهاتف ساعات طويلة

 بالصور.. مسيرة احتجاجية بخانيونس تضامنًا مع القدس

تأخر في صدور نتائج الانتخابات الايطالية النهائية

السجن 12 عاما لمغاربة ساعدوا جزائريين بالحصول على وثائق

كرة القدم ألمانيا تحدد ملاعب مبارياتها في دوري أمم أوروبا

الأکثر مشاهدة