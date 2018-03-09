مصر تعلن العدد الحقيقي للمصريين المرحلين من ألمانيا

العالم - مصر

وصرح بدر عبد العاطي، سفير مصر في برلين، بـ"أن هذا الخبر غير دقيق، وأن إجمالي من تم ترحيلهم من ألمانيا يوم 7 مارس الجاري، لا يتجاوز 9 أشخاص فقط، وسبق التنسيق بشأنهم منذ عدة أشهر مع السفارة المصرية في برلين والقنصليتين العامتين في فرانكفورت وهامبورج، وبعد تلقي موافقات نهائية بشأنهم من جانب السلطات المصرية المعنية، ومن ثم تم إصدار وثائق سفر مصرية لهم، بعد التحقق من أوراقهم الثبوتية وهوياتهم، وأن ذلك يعد إجراءً روتينياً".

وأوضح سفير مصر في برلين "أنه إذا كانت الرحلة تقل بالفعل 100 شخص فإن الغالبية العظمى كانت من الأطقم الفنية والطبية والأمنية المعاونة، في حين أن المصريين لم يتجاوز عددهم 9 أشخاص".

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