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"عريضة التدخين" تحرج الائتلاف الحاكم في النمسا!

الجمعة ٠٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

وقّع نصف مليون نمساوي التماسا يدعو الحكومة إلى فرض حظر على التدخين في الحانات والمطاعم، في خطوة سببت حرجا للائتلاف الحاكم الذي يضم المحافظين واليمين المتطرف، والذي يدافع عن الحق في التدخين.

العالم - أوروبا

وضمن اتفاقية تشكيل الائتلاف وافق حزب الحرية، الذي يمثل اليمين المتطرف، والمحافظون بزعامة المستشار زيباستيان كورتس على رفع حظر على التدخين.

كما اتفق الجانبان على إمكانية الدعوة لاستفتاء بهذا الشأن في 2022، بشرط جمع 900 ألف توقيع على الأقل.

لكن رابطة أطباء فيينا وجماعة معنية بمكافحة السرطان بدأت في جمع التوقيعات، مستغلة قاعدة حالية تلزم البرلمان بمراجعة مسألة الحظر إذا ما تم جمع 100 ألف توقيع.

ووصل عدد الموقعين إلى مئة ألف خلال ثلاثة أيام فقط من إطلاق الالتماس يوم 15 فبراير، لكن المنظمين واصلوا المبادرة في استعراض للقوة في مواجهة الحكومة. وسيستمر جمع التوقيعات حتى الرابع من أبريل.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع قانون رفع الحظر عن التدخين، ومن المتوقع أن يقره مجلس النواب هذا الشهر.

وقال المنظمون في رسالة إلى كورتس وهانز كريستيان شتراخ، زعيم حزب الحرية: "500 ألف شخص يبعثون لكما برسالة واضحة... اتركوا النواب يصوتون وفقا ما يمليه عليهم ضميرهم".

ورفض متحدث باسم الحكومة التعقيب.

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