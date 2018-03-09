البث المباشر
قاسمي:على شرطة بريطانيا القيام بواجبها بالحفاظ على مقار البعثات الدبلوماسية الايرانية واعتقال ومعاقبة المعتدين
المتحدث باسم الخارجية الايرانية يعلن اعتقال المعتدين على السفارة الايرانية بلندن مؤكدا أنه يجب معاقبة المحرضين والمنفذين
مراسلة العالم: وصول عدد من المسلحين وعوائلهم الى معبر مخيم الوافدين قادمين من الغوطة الشرقية
مراسل العالم: وصول عدد من المسلحين وعوائلهم الى معبر مخيم الوافدين قادمين من الغوطة الشرقية
السفير البريطاني لعراقجي:تم اتخاذ كل التدابير للحفاظ على حياة الدبلوماسيين الايرانيين ومنع دخول المعتدين لداخل السفارة
السفير البريطاني بطهران يبلغ عراقجي اعتذار الحكومة البريطانية الرسمي مؤكدا ان الشرطة حاضرة بالمكان وتسيطر على الوضع
السفير البريطاني في لندن يبلغ عراقجي اعتذار الحكومة البريطانية الرسمي مؤكدا ان الشرطة حاضرة بالمكان وتسيطر على الوضع
المساعد السياسي للخارجية الايرانية يبلغ سفير بريطانيا احتجاج طهران ويطالب بحراسة كاملة للدبلوماسيين والتصدي للمعتدين
المتحدث باسم الخارجية الايرانية:لا صحة لما يشاع عن احتلال السفارة الايرانية في لندن والمعتدون تمكنوا من دخول الشرفة فقط
قاسمي:على شرطة بريطانيا القيام بواجبها بالحفاظ على الاماكن الدبلوماسية الايرانية والدبلوماسيين واعتقال ومعاقبة المعتدين

الدوما يرد على البنتاغون حول "تدمير روسيا"

الدوما يرد على البنتاغون حول
الجمعة ٠٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الدوما، يوري شفيتكين، إنه "لن تقوم روسيا على مهاجمة أحد، لكن قواتها المسلحة قادرة على صد أي عدوان".

العالم - أوروبا

وتعليقا على تصريح رئيس القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال جون هايتين أن الغواصات الأمريكية قادرة على تدمير روسيا، أشار شفيتكين إلى أن التهديدات المختلفة اليوم تأتي أولا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، في حين أن العقيدة العسكرية الروسية هو دفاعي بشكل أساسي.

وقال شفيتكين، في مقابلة مع "آر تي"، "وهذا يؤكد مرة أخرى على ضرورة تعزيز الدفاع عن بلدنا".

ووفقا لعضو البرلمان، فإن الولايات المتحدة ترغب في إظهار قدرات الأسلحة الموجودة لديها، مضيفا "هذا هراء، فأحدث أنواع الأسلحة الروسية الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين، يمكنها صد أي عدوان خارجي".

وتابع شفيتكين "نحن لا نريد أية حرب، ولا نسعى إليها، ونحن نصارع من أجل السلام… ونعرض مرة أخرى الجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة القضايا الأمنية".
 

روابط ذات صلة

لافروف: لا شروط مسبقة حول الحوار بشأن معاهدة استارت

مجلس الدوما الروسي يمنح موافقته على معاهدة ستارت

روسيا تخطط للمصادقة على معاهدة "ستارت"

الكرملين يرجح امكانية المصادقة على "ستارت 2 "

روسيا ليست موافقة على تفسير الشيوخ لمعاهدة استارت

جنرال روسي: موسكو وواشنطن نفذتا الالتزامات في "ستارت"

هل تتخذ واشنطن قرارا بشأن تمديد معاهدة "ستارت-3"؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

نشرة بانوراما: "تواصل عمليات الغوطة" و"اندماج قوات الحشد الشعبي"

سياسيون ليبيون يوضحون الحل الوحيد لـ"قضية الجنوب"

بالصور... خروج 13 مسلحا وعوائلهم من الغوطة الشرقية

طريقة استخدام خرائط جوجل بلا اتصال بالإنترنت

شاهد وثيقة مكتوبة بالدم من أهالي الغوطة لبشار الاسد.. ماذا فيها ؟

هيئة الإعلام في جنوب السودان توقف بث إذاعة تابعة للأمم المتحدة

بالصور.. الفلسطينيون يشيعون الشهيد الجعبري

مقتل قيادي في داعش وأحد مرافقيه بضربة جوية في حمرين

اعتذار بريطاني رسمي واعتقال المعتدين على السفارة الإيرانية في لندن

الصين تحض واشنطن وبيونغ يانغ على التفاوض "باسرع وقت"

بنس: واشنطن لم تقدم تنازلات لكوريا الشمالية

إيران تنفي احتلال سفارتهامن قبل أتباع الفرقة الشيرازية

روسيا والاتحاد الافريقي يتفقان على تكثيف التعاون على مكافحة الإرهاب

صحيفة عبرية: هذا ما اقترحه بن سلمان لتقسيم الحرم القدسي الشريف

شهداء مدنيون بغارات سعودية على مأرب وصعدة

هكذا ردت "النصرة" على خسائرها في الغوطة !

انجيلينا جولي وجون ماكين يدعوان واشنطن للضعط على ميانمار

الدوما يرد على البنتاغون حول "تدمير روسيا"

اعتداء فاشل لاتباع الفرقة الشيرازية على مبنى السفارة الايرانية في لندن

محسن رضايي: في سوريا ستتغلب القيم الثورية على السلاح والمال

الأکثر مشاهدة