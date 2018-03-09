ايران وروسيا توقعان 10 وثائق للتعاون الثنائي

العالم - إيران

واكد وزير الاقتصاد والمالية الايراني مسعود كرباسيان في ختام الاجتماع المشترك الـ14 للتعاون الاقتصادي الايراني الروسي فی موسکو ان مستوى التبادل التجاري الاقتصادي للبلدين ليس بمستوى العلاقات السياسية ودعا الى رفع التبادل والتعاون الاقتصادي والثقافي والتقني الثنائي.

واشار كرباسيان اليوم الجمعة الى الاهمية الاستراتيجية للعلاقات الايرانية الروسية التي تعززت خلال الاعوام الاخيرة وقال ان بامكاننا اليوم ان نعتبر هذه المرحلة بانها افضل مرحلة تعاون استراتيجي وسياسي بين البلدين.

ولفت الى ان الارادة السياسية لرئيسي البلدين في تطوير العلاقات الشاملة في المنطقة ذاع صيتها وباتت محط اهتمام كل اللاعبين المهمين على الصعيد الدولي مؤكدا ان تحويل هذه العلاقة الى علاقة استراتيجية راسخة تتطلب تنمية التعاون الاقتصادي .

وشدد كرباسيان على انه ونظرا الى تاكيد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية على ضرورة الاهتمام الخاص بمتابعة القضايا الثنائية في اطار اللجنة المشتركة معتبرا ان القضايا الاستراتيجية نظير تطوير التعاون والعلاقات المصرفية والبنى التحتية للنقل والشحن والتبادل التجاري في اطار ممر الشمال - الجنوب ، وزيادة التعاون في مجال التقنيات ونقل المعرفة وتطوير طاقات تبادل السياح ولاسيما الاهتمام بتنمية توظيف الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بانها من اهم محاور تنمية العلاقات الثنائية .

بدوره ايد وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك خلال هذا الاجتماع باعتباره الرئيس الروسي للجنة المشتركة تصريحات وزير الاقتصاد الايراني مؤكدا الارادة الجادة لحكومة بلاده وبالذات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتطوير العلاقات مع ايران .

ووصف القضايا التي طرحت خلال الاجتماع بالمهمة مؤكدا ان نقل التكنولوجيا ورفع مستوى التبادل التجاري والاستفادة من طاقات الاستثمار المتبادلة في كافة المجالات تتصدر اولويات التعاون الاقتصادي الثنائي.

وابرمت ايران وروسيا خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، وثيقتين للتعاون الجيولوجي و وثيقتين للتعاون في قطاع المعادن بين مؤسسة الجيولوجيا ومؤسسة الصناعات المعدنية الايرانية (ايميدرو) والشركاء الروس.

ونوهت المسؤولة في مؤسسة تنمية التجارة الايرانية سبيدة اكبر بور الى تلك الوثائق، قائلة، اكد الجانبان خلال الاجتماع على تنفيذ تفاهمات ورشة التعاون الصناعي التجاري التي تم التوصل اليها في نوفمبر عام 2017 وبحثا ايضاً العديد من القضايا اهمها تبادل الوفود التجارية وتبادل المعلومات والمناقصات حول المشاريع الصناعية والمعدنية والخدمات التقنية والهندسية وانشاء مراكز تجارية وتسويق المنتجات الايرانية في موسكو.

وأضافت، تطرق الجانبان الى اقامة ملتقيات تجارية وتعزيز التعاون في المجال الصناعي ونقل التجارب في مجال انشاء وتعزيز المدن الصناعية والتعاون المشترك في مجال الانتاج المشترك للسيارات وعربات القطارات.

ولفتت الى ان الجانبين اكدا على الاسراع في استكمال الاتفاقية المؤقتة للتجارة التفضيلة مع اوراسيا التي حظيت بموافقة الجانبين.

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