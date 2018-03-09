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الاتحاد الأوروبي: سحب الإقامات من المقدسيين "خطير للغاية"

الاتحاد الأوروبي: سحب الإقامات من المقدسيين
الجمعة ٠٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

عبر الاتحاد الأوروبي عن رفضه مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون سحب حق الإقامة الدائمة من الفلسطينيين من سكان القدس، واصفا القانون بأنه "خطير للغاية".

العالم - فلسطين المحتلة

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الجمعة 9 مارس/ آذار، إن "القانون الإسرائيلي يقوض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، وأن الاتحاد يرفض الإرهاب بجميع أشكاله، والجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع الخطيرة".
ولفت البيان أن "القانون الجديد يمكن أن يجعل وضع الفلسطينيين في القدس الشرقية أكثر خطورة مما هو عليه اليوم، رغم أنهم سكان محميون بموجب القانون الإنساني الدولي"، مضيفا: "يمكن استخدام  هذا القانون الجديد من أجل تقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، الأمر الذي من شأنه أن يعقد احتمالات  تطبيق حل الدولتين".

وتابع بيان الاتحاد الأوروبي: "تماشيا مع القانون الدولي لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ يونيو/ حزيران 1967، بما فيها القدس الشرقية، ولا يعتبرها جزءا من إسرائيل، بغض النظر عن وضعها القانوني بموجب القانون الإسرائيلي المحلي".

وأكد البيان أن "الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب ما إذا كان هذا القانون الجديد سيطبق على الفلسطينيين في القدس الشرقية وكيف سيجري تطبيقه".

يذكر أن كنيست الاحتلال الإسرائيلي صادق، أمس الأول الأربعاء 7 مارس الجاري، على قانون يمنح وزير الشوون الداخلية صلاحية سحب حق الإقامة الدائمة من الفلسطينيين سكان القدس.

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