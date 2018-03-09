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روسيا والاتحاد الافريقي يتفقان على تكثيف التعاون على مكافحة الإرهاب

روسيا والاتحاد الافريقي يتفقان على تكثيف التعاون على مكافحة الإرهاب
الجمعة ٠٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

اتفقت كل من روسيا والاتحاد الإفريقي على تفعيل التعاون بينهما في مجال مكافحة الإرهاب، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة.

العالم - افريقيا

وجاء في بيان صدر في ختام محادثات أجراها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، في أديس أبابا، ونشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني، أن الجانبين "اتفقا على تفعيل تعاونهما في مجالات مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة، عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات وإنماء القدرات في إطار التعاون بين الأجهزة ذات العلاقة".

كما أكد الجانب الروسي، وفقا للبيان، استعداده لتسليم قائمة لها من الإرهابيين الدوليين للأجهزة المعنية في الاتحاد الإفريقي، من شأنها أن تساعد الدول الأعضاء بالاتحاد في مكافحة الإرهاب.

وذكر البيان أيضا أن لافروف أعرب عن اهتمام روسيا بالحصول على صفة مراقب لدى منظمة الشرطة الجنائية الإفريقية (الأفريبول).

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