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بنس: واشنطن لم تقدم تنازلات لكوريا الشمالية

بنس: واشنطن لم تقدم تنازلات لكوريا الشمالية
الجمعة ٠٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي تنازلات أمام كوريا الشمالية لبدء المفاوضات.

العالم - الأميركيتان

وأضاف، اليوم الجمعة 9 مارس / آذار، أن واشنطن لا تعتزم رفع العقوبات عن كوريا الشمالية قبل أن توقف بيونغ يانغ برنامجها النووي.

وتابع بنس: "رغبة كوريا الشمالية لعقد لقاء من أجل مناقشة التخلص من السلاح الكيميائي مع وقف كافة التجارب النووية وعمليات إطلاق الصواريخ مؤشر على أن استراتيجية الرئيس دونالد ترامب لعزل نظام كيم تعمل". وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن الكوريين الشماليين يجلسون إلى طاولة الحوار رغم أن الأمريكيين لم يقدموا أي تنازلات".

وأعلن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ إن يونغ، اليوم الجمعة، أن ترامب وافق على لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أن، قبل شهر مايو المقبل.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن ترامب سيقبل دعوة للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على أن يحدد فيما بعد موعد ومكان اللقاء.
 

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