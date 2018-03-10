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محسن رضايي: في سوريا ستتغلب القيم الثورية على السلاح والمال

محسن رضايي: في سوريا ستتغلب القيم الثورية على السلاح والمال
الجمعة ٠٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد امين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني، يوم الجمعة، أن هناك في سوريا حربان؛ حرب السلاح والمال، وحرب القيم، وهذه القيم الثورية ستتغلب على السلاح والمال.

العالم - إيران

وفي كلمته خلال مراسم السنة الاولى لوفاة حسين اردستاني، الرئيس الراحل لمركز وثائق وأبحاث الدفاع المقدس التابع لحرس الثورة الاسلامية، قال محسن رضائي: ان اميركا لم تحقق شيئا من تدخلاتها وعدوانها على العراق وأفغانستان، وقد أثارت العديد من المشكلات لدول المنطقة.

وأضاف: هناك في سوريا نوعان من الحرب، احدهما حرب المال والسلاح والعتاد، والأخرى الحرب على أساس القيم، وقد أثبتت تجربة الدفاع المقدس (الحرب المفروضة من قبل نظام صدام على الجمهورية الاسلامية الايرانية في 1980)، ان القيم لها الأفضلية على السلاح والعتاد.

وانتقد رضائي بعض الاشخاص الذين يزعمون ان ايران تساعد سوريا بالمال، قائلا: في سوريا لا يحارب المال والعتاد، بل ان القيم والثقة بالذات والتي تعود جذورها الى الثورة الاسلامية وسنوات الدفاع المقدس الثماني، هي التي تحارب هناك.

وأوضح: ان الحرب تعد سبيلا وحدثا تاريخيا عظيما.. فالحرب هي عامل لانتصار الذين تعرضوا للعدوان.

 

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