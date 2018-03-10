الاعداء يعملون على زيادة ابواقهم الدعائية ضد ايران

العالم - إيران

وحسب وكالة "فارس" افاد عسكري خلال مراسم تدشين 207 مشاريع للاذاعة والتلفزيون في محافظة كيلان اليوم الجمعة ان اوضاع وسائل الاعلام اليوم ليست بطبيعية وان الاعداء قد بدأوا هجومهم ومواجهتهم الثقافية مع ايران.

وتابع ان حرب الاعداء معنا اليوم تقوم على مهاجمة افكار الراي العام وقال ان عدد وسائل الاعلام المناهضة لنظام الجمهورية الاسلامية المقدس والمعادية لثقافة الشعب الايراني تزيد على 200 وسيلة اعلامية.

واشار الى نشاط الصهاينة في الفضاء الافتراضي ومخططاتهم لاستهداف شبابنا وقال نحن لانخالف الفضاء الافتراضي ولكن نرى ضرورة ان يجري ادارته .

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