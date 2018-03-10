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ولايتي يؤكد استراتيجية العلاقات بين ايران والعراق

ولايتي يؤكد استراتيجية العلاقات بين ايران والعراق
الجمعة ٠٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية علي اكبر ولايتي يوم الجمعة، ان العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق هي علاقات استراتيجية، فهذان البلدان حاربا الاستعمار دوما جنبا الى جنب.

العالم - العراق

وأقام مكتب تيار الحكمة الوطني العراقي في ايران، مراسم "يوم الشهيد" بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لاستشهاد آية الله السيد محمد باقر الحكيم، والذكرى السنوية التاسعة لوفاة حجة الاسلام السيد عبدالعزيز الحكيم وكذلك لتكريم المقام الشامخ لشهداء الحشد الشعبي، مساء الجمعة في طهران، حضرها مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية علي اكبر ولايتي، وعلاء الدين بروجردي رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، والسيد صادق الحكيم نجل آية الله محمد باقر الحكيم، والسفير العراقي لدى طهران راجح صابر الموسوي.

وفي كلمته خلال هذه المراسم، قال ولايتي: ان تواجد المستشارين الايرانيين في العراق كان بطلب من هذا البلد.. فالدفاع عن العراق واجب علينا، فعلى مر التاريخ نهضت ايران والعراق جنبا الى جنبا لمحاربة الاستعمار.

وبيّن ان العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق علاقات استراتيجية، وصرح: نحن نفخر ونعتز بالحشد الشعبي وتشكيل هذه القوة الشعبية بفتوى المرجعية في العراق.

ولفت الى أن اميركا بصدد التغلغل الخبيث في العراق، إلا انها لن تنجح، وستواجه الفشل في تحقيق مآربها في سوريا والعراق.

وتابع ولايتي قائلا: ان ارتكاب المجازر ضد الشعب اليمني هو بسبب الاطماع الاميركية.. وعلى السعودية ان توقف استمرار غاراتها وهجماتها على اليمن، ولتعلم ان الشعب اليمني سينتصر في النهاية.

كما أكد مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية، أن جبهة المقاومة ستنتصر ببركة دماء الشهداء.

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