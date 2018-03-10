اتفاق مبدئي لبيع السعودية 48 مقاتلة تايفون بريطانية

العالم - السعودية

وتصل قيمة الصفقة مليارات الجنيهات وتفاوض حولها الطرفان على مدار سنوات، ومن المتوقع ان يتم الإعلان عن تأكيدها بعد انتهاء المباحثات بين محمد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون.

وأكدت شركة "BAE Systems" البريطانية، التي تنتج مقاتلات "تايفون"، إبرام الاتفاق المبدئي، وقالت في بيان رسمي: "إن ذلك يمثل خطوة إيجابية نحو الاتفاق على هذه الصفقة بالنسبة لشريكنا المحترم".

وأضافت الشركة: "إننا ملتزمون بدعم المملكة في تحديث القوات المسلحة السعودية وتطوير القدرات الصناعية المحورية الحيوية لتنفيذ رؤية 2030".

ويعتبر موضوع مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، التي يركز عليها محمد بن سلمان في آخر يوم زيارته إلى بريطانيا (أمس الجمعة)، القضية الأكثر حساسية في العلاقات بين البلدين بسبب العدوان الذي تشنه السعودية وتحالفها على اليمن والذي راح ضحيته الاف الاطفال والنساء واستهدف بصورة خاصة المدنيين العزل.

وفي حين قوبل الأمير محمد بن سلمان بحفاوة دبلوماسية بالغة، نظم المئات احتجاجا يومي الأربعاء والجمعة على صفقات الأسلحة ودور السعودية في الحرب اليمنية.

ودافعت رئيسة وزراء بريطانية تيريزا ماي يوم الأربعاء، عن العلاقات الدفاعية بين البلدين، وزعمت إن جميع مبيعات الأسلحة "خاضعة لقواعد دقيقة"، لكنها تحدثت أيضا وبشكل مباشر مع ولي عهد السعودية عن القلق من الأزمة الإنسانية في اليمن.

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