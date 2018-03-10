ترامب يُعِدُّ صفقة مع كوريا الشمالية تحمل خيرا للعالم!

العالم - اسيا والباسفيك

واوضح الرئيس الاميركي في تغريدته بمدونته على موقع "تويتر"، بان الزمان والمكان سيتم تسميتهما لاحقا.

يذكر، ان الرئيس الأميركي أعلن الثلاثاء الماضي انه يرى "تقدما محتملا" بعدما قالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية مستعدة لعقد محادثات مع الولايات المتحدة بشأن نزع الأسلحة النووية وإنها ستعلق الاختبارات النووية خلال إجراء هذه المحادثات.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر قائلا "يجري إحراز تقدم محتمل في المحادثات مع كوريا الشمالية. للمرة الأولى في سنوات عديدة تبذل كل الأطراف المعنية جهدا جادا. العالم يتابع وينتظر! ربما يكون أملا زائفا، لكن الولايات المتحدة مستعدة للذهاب بعيدا في أي من الاتجاهين!".

وقال رئيس وفد من كوريا الجنوبية في إفادة إعلامية إن الكوريتين ستعقدان أيضا أول قمة لهما في أكثر من عشر سنوات الشهر المقبل في قرية بانمونجوم الحدودية.

وفي سياق متصل، أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في وقت سابق، أن حملة الضغوط على كوريا الشمالية حققت أهدافها، مشيرة إلى أنهم لم يصلوا لمرحلة المفاوضات بعد.

ولفتت الناطقة إلى أن الرئيس دونالد ترامب لن يجتمع مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون حتى توجد خطوات ملموسة تجاه الوعود التي تقدم بها الأخير حول نزع السلاح النووي.

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