 كوربن يتهم ماي بتضليل البرلمان بالدفاع عن عدوان الرياض على اليمن

العالم - السعودية

يأتي هذا الخلاف بعد أن قالت رئيس الوزراء إن الحرب في اليمن حظيت بدعم الأمم المتحدة،



كما جاء ذلك في الوقت الذي وقعت فيه المملكة المتحدة صفقة مبدئية مع المملكة العربية السعودية يوم الجمعة لبيع 48 طائرة مقاتلة من طراز تايفون، ما أثار سخط نشطاء حقوق الإنسان.



وزعمت ماي إن تدخل السعودية في اليمن جاء بناء على طلب "الحكومة الشرعية" هناك، والأمر مدعوم أيضا من مجلس الأمن، ولذلك بريطانيا تدعم الرياض.



وقال كوربن: "لا يمكن أن يكون الأمر صحيحا، كما قلت الأربعاء، السعودية متواطئة فيما تصفه الأمم المتحدة بالدليل على جرائم حرب في اليمن، وقد أوقفت الحكومة الألمانية صفقاتها العسكرية مع السعودية لهذا الأمر".

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