تمديد ولاية المسؤول عن عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة

العالم - الأميريكيتان

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أنّ ولاية الدبلوماسي الفرنسي السابق (57 عاماً) الذي عيّنه الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمدة عام في شباط/فبراير 2017 "قد تم تمديدها حتى العام 2020".

يشغل لاكروا منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات السلام وهو مسؤول حالياً عن زهاء 106 آلاف عسكري وشرطي ومدني يتحدرون من 124 دولة ويشاركون ب 15 عملية سلام في أنحاء العالم كافة.

منذ نهاية عام 2017 بدأت الأمم المتحدة تعديل طريقة عمل عناصرها تمهيداً لجعلهم أكثر كفاءة. وقد سُميت الإستراتيجية الجديدة التي ستطبق تدريجاً في الأشهر المقبلة، "إستراتيجية الحماية عبر التخطيط" وهي تقضي بتأمين عناصر يتمتعون بمزيد من القدرة على الحركة لمواجهة التهديد بمزيد من السرعة.

لذلك ستطوّر الأمم المتحدة وسائل الإستخبارات لعسكرييها ميدانياً وتجهيزهم أيضاً تجهيزاً أفضل من خلال تزويدهم وسائل جوية، كما قال دبلوماسيون طلبوا التكتم على هوياتهم.

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