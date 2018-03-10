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الاتحاد الإفريقي يعتبر تصريحات ترامب المسيئة جزءا "من الماضي"

الاتحاد الإفريقي يعتبر تصريحات ترامب المسيئة جزءا
السبت ١٠ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي إن تصريحات ترامب المسيئة لدول إفريقية "أصبحت من الماضي"، وذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون الخميس. ويذكر أن ترامب وصف هايتي ودولا إفريقية "بالحثالة" أثناء اجتماع مغلق نقلته وسائل إعلام.

العالم - أفريقيا

اجتمع وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون الخميس في أديس أبابا برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي الذي دعا إلى طي صفحة التصريحات المنسوبة إلى الرئيس الأمريكي التي وصف فيها الدول الإفريقيةبـ"الحثالة". وخلال هذا اللقاء تحدث الرجلان عن محاربة الإرهاب والأمن والتجارة والتنمية والفساد والنزاعات حسبما أفادت فرانس 24.

وتأتي زيارة تيلرسون بعد جدل أثاره استخدام الرئيس ترامب لكلمة "حثالة" لوصف هايتي ودول إفريقية أثناء اجتماع مغلق في منتصف كانون الثاني/يناير، بحسب وسائل إعلام عديدة وسيناتور شارك في الاجتماع.

وبعد موجة الغضب التي تسبب بها تصريحه هذا دافع ترامب عن نفسه بصيغة ملتوية، معترفا بأن "اللهجة التي استخدمتها خلال الاجتماع كانت قاسية لكنها ليست الكلمات التي تفوهت بها". لكن فكي أكد أن هذا الجدل أصبح من الماضي.

وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي خلال مؤتمر صحافي مشترك "تلقيت رسالة من الرئيس ترامب وجهها إليّ وتحدثت عنها مع قادة أفارقة آخرين. أعتقد أن هذا الحادث أصبح من الماضي".

ووصف محللون جولة تيلرسون الإفريقية الأولى التي سيزور خلالها أيضا تشاد وجيبوتي وكينيا ونيجيريا، بأنها "رحلة للاستماع" إلى الدول الإفريقية وقالوا إنها لن تتضمن أي إعلان مهم. فيما أكد تيلرسون في تصريح عقب لقائه فكي أن "هدف زيارتي هو الاستماع إلى أولويات دول هذه القارة ورؤية أين تكمن نقاط الالتقاء" مع المواقف الأمريكية.

ووصف تيلرسون الاتحاد الإفريقي بأنه "قوة من أجل الخير"، فيما حذر الدول الإفريقية من خطر الاعتماد على الاستثمارات الصينية ودعاها إلى "النظر في شروط هذه الاستثمارات". وطلب منها دعم الجهود الأمريكية التي تهدف إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن سلاحها النووي. وقال "الدول الإفريقية يمكن أن تلعب دورا".

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