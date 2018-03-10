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تظاهرة ضد بن سلمان في لندن.. وهذا ما فعله لتحسين صورة السعودية!

تظاهرة ضد بن سلمان في لندن.. وهذا ما فعله لتحسين صورة السعودية!
السبت ١٠ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

نشر ناشطون أمس الجمعة صوراً لمحتجين يهتفون ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء وجوده في مقر السفارة السعودية بالعاصمة البريطانية لندن.

العالم - أوروبا

وجابت أمس حافلات كبيرة شوارع لندن حاملة ملصقات كبيرة تندد بالزيارة وتدعو إلى محاكمة الأمير السعودي على جرائم الحرب في اليمن، فيما ردد المحتجون الذين على متنها هتافات تتهم ولي العهد السعودي بالإرهاب.

وشهدت زيارة بن سلمان لبريطانيا التوقيع على بروتوكول إتفاق بين البلدين تبيع بموجبه لندن للرياض 48 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون"، وفق ما أعلنت مجموعة الصناعات الجوية والدفاعية البريطانية "بي إيه إي سيستمز" أمس الجمعة.

ووُقّع الإتفاق بعد محادثات كانت جارية بين البلدين، ما يؤكد إهتمام السعودية بهذه الطائرات.

وسبق أن تلقت السعودية 72 طائرة من هذا الطراز طلبتها قبل عشر سنوات.

ونشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية مقالاً ساخراً حول الزيارة تناول فيه الصحافي "مارك ستيل" بالنقد العلاقات بين بريطانيا والسعودية وتساءل: لماذا وجهت الحكومة البريطانية الدعوة لمحمد بن سلمان ولي العهد السعودي لزيارتها بالتزامن مع الإحتفال بيوم المرأة العالمي؟

وأشار ستيل إلى الإعلانات الكبيرة الملصقة على اللوحات الإعلانية على طريق موكب بن سلمان من المطار إلى المنزل الذي سيقيم فيه، مشيراً إلى أنّ صور ولي العهد السعودي الموجودة على اللوحات مدفوعة الثمن، متسائلاً عما قبضته شركات الدعاية من وراء هذه الزيارة.

وكانت وسائل إعلام قــــــد تحدثــــت عن أمــــوال دفعتها السعودية لمشرّعين وكتّاب بريطانيين لتجميل صورتــها والحديث عن ولي العهد السعودي بوصفه رائداً للتغيير في المملكة!

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