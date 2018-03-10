ليبيا.. تزايد الضربات الامريكية بدون طيار في عهد ترامب

العالم - ليبيا

وبلغ عدد الضربات بطائرات دون طيار منذ كانون الثاني/ يناير 8 ضربات، قد يظنها القارئ متواضعة، ولكنها تدل على أن إدارة ترامب ما تزال ترى أن هنالك خطرا في شمال أفريقيا، رغم التركيز على الضربات في سوريا والعراق.



ويرى الخبراء في مكافحة الإرهاب بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تنظيم داعش وتنظيم القاعدة، ما زالا يشكلان خطرا كما هو في الصومال واليمن وغرب أفريقيا.



ونقلت الصحيفة عن ثوماس والدهاوزر، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، قوله أمام الكونغرس الأمريكي إن امريكا منخرطة بشكل كبير في "مكافحة الإرهاب" في ليبيا.



وعلى موقعها على شبكة الإنترنت قالت القيادة إنها نفذت 4 ضربات في الـ14 شهرا الأخيرة في ليبيا، لكن المتحدث باسم القيادة، كارل ويست كشف سابقا عن أربع ضربات أخرى بدون طيار استهدفت تنظيم الدولة هناك.



ولا يكشف البنتاغون عن الضربات إلا بسؤال رسمي، وبرر ويست عدم الكشف عن الضربات الأربع الأخرى بأنها كان وقتها من أجل حماية القوات المدعومة أمريكيا والجهود الدبلوماسية.

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