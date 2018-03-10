البث المباشر
مراسل العالم: تجدد القصف لليوم الخامس على التوالي بقذائف الهاون على بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي من ناحيتي بنش وبروما المجاورتين
مراسل العالم: المجموعات المسلحة تواصل منع أهالي الغوطة الشرقية من الوصول الى الممرين الانسانيين وتهدد بقتل كل من يفكر بالخروج
الجيش السوري يحاصر التنظيمات الارهابية في مدينة حرستا ناريا بشكل شبه كامل بعد سيطرته على "كازية كيلاني" الواقعة على اتوستراد "دوما - حرستا"
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على كامل بلدة مسرابا في عمق الغوطة الشرقية ويستهدف عربات المسلحين الفارين من محاور الاشتباك ويدمر معظمها بمن فيها
مراسل العالم: مسلحو الغوطة الشرقية بستهدفون بقذائف الهاون ضاحية الاسد السكنية
مراسل العالم: إصابة ثلاثة أطفال أحدهم حالته حرجة بقصف صاروخي سعودي على منازل المواطنين في مديرية الظاهر بصعدة
مراسل العالم: استشهاد امرأة و 3 أطفال بنيران المجموعات الإرهابية أثناء محاولتهم الخروج من الممر الإنساني المؤدي من جسرين إلى المليحة في الغوطة الشرقية
ندوة في جنيف تکشف جرائم السعودية في العدوان علی اليمن
مراسل العالم: تدمير مدرعة عسكرية إماراتية تابعة لمرتزقة العدوان بصاروخ موجه في جبهة الساحل الغربي لليمن
مراسل العالم: اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش السوري حاليا على محور افتريس سقبا حرستا في عمق الغوطة الشرقية

ليبيا.. تزايد الضربات الامريكية بدون طيار في عهد ترامب

ليبيا.. تزايد الضربات الامريكية بدون طيار في عهد ترامب
السبت ١٠ مارس ٢٠١٨ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

شهدت الضربات الأمريكية بدون طيار في ليبيا ارتفاعا ملحوظا منذ تسلم الرئيس دونالد ترامب سلطاته الدستورية كانون الثاني/ يناير 2017 بحسب ما هو معلن، ما يكشف عن غموض يلف عمليات وزارة الدفاع الأمريكية هناك.

العالم - ليبيا

وبلغ عدد الضربات بطائرات دون طيار منذ كانون الثاني/ يناير 8 ضربات، قد يظنها القارئ متواضعة، ولكنها تدل على أن إدارة ترامب ما تزال ترى أن هنالك خطرا في شمال أفريقيا، رغم التركيز على الضربات في سوريا والعراق.

ويرى الخبراء في مكافحة الإرهاب بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تنظيم داعش وتنظيم القاعدة، ما زالا يشكلان خطرا كما هو في الصومال واليمن وغرب أفريقيا.

ونقلت الصحيفة عن ثوماس والدهاوزر، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، قوله أمام الكونغرس الأمريكي إن امريكا منخرطة بشكل كبير في "مكافحة الإرهاب" في ليبيا.

وعلى موقعها على شبكة الإنترنت قالت القيادة إنها نفذت 4 ضربات في الـ14 شهرا الأخيرة في ليبيا، لكن المتحدث باسم القيادة، كارل ويست كشف سابقا عن أربع ضربات أخرى بدون طيار استهدفت تنظيم الدولة هناك.

ولا يكشف البنتاغون عن الضربات إلا بسؤال رسمي، وبرر ويست عدم الكشف عن الضربات الأربع الأخرى بأنها كان وقتها من أجل حماية القوات المدعومة أمريكيا والجهود الدبلوماسية.

221-114

 

روابط ذات صلة

اتفاق أمريكي ونيجري على استخدام طائرات بدون طيار قرب ليبيا

طائرات أمريكية بدون طيار تقصف مواقع "داعش" في ليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

قرقاش يهاجم تركيا!

إيران.. عقود إستثمارية تبلغ 4.5 مليار دولار في المناطق الحرة

ولايتي: الحكومة البريطانية تتحمل مسؤولية الاعتداء على السفارة الإيرانية

شاهد.. رد طريف لطفل رضيع يتلصص على موبايل والده

كيف استفاد بوتين من خبرته في العمل الاستخباراتي في حياته العملية؟

شاهد.. تفاصيل هروب ابنة حاكم دبي من الامارات.. لماذا هربت؟

صناديق الاقتراع هي الحل الأنسب للأزمة الليبية

كانت تعاني من ارتفاع مستوى السكر.. فلجأت إلى هذه الأطعمة!

محسن رضائي: لندن مأوى التيارات المناوئة للسنة والشيعة

أردوغان يدعو قوات الناتو للتدخل عسكريا في سوريا !

مصر تفتتح أولى محطات الطاقة الشمسية بأسوان

بالفيديو.. كاميرا العالم تواكب تقدم الجيش السوري في الغوطة الشرقية

السفير اللبناني الجديد يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الايراني

البحرية الليبية تنقذ 125 مهاجرا شمال الزاوية

وزير الخارجية الايراني يزور باكستان غدا

 سريلانكا تفتح تحقيقا في أعمال عنف معادية للمسلمين

فتوى مثيرة للجدل : المرأة “لا تشم الجنة” إذا رفضت تعدد الزوجات!!

السجن 7 سنوات لـ"أكثر شخص مكروه في أمريكا"!

طهران: الشرطة البريطانية لم تلتزم بالاعراف الدولية

صفي الدين: تحالف حزب الله وأمل ليس ضد أحد بل هو في خدمة الوطن

الأکثر مشاهدة