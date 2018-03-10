البث المباشر
مراسل العالم: تجدد القصف لليوم الخامس على التوالي بقذائف الهاون على بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي من ناحيتي بنش وبروما المجاورتين
مراسل العالم: المجموعات المسلحة تواصل منع أهالي الغوطة الشرقية من الوصول الى الممرين الانسانيين وتهدد بقتل كل من يفكر بالخروج
الجيش السوري يحاصر التنظيمات الارهابية في مدينة حرستا ناريا بشكل شبه كامل بعد سيطرته على "كازية كيلاني" الواقعة على اتوستراد "دوما - حرستا"
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على كامل بلدة مسرابا في عمق الغوطة الشرقية ويستهدف عربات المسلحين الفارين من محاور الاشتباك ويدمر معظمها بمن فيها
مراسل العالم: مسلحو الغوطة الشرقية بستهدفون بقذائف الهاون ضاحية الاسد السكنية
مراسل العالم: إصابة ثلاثة أطفال أحدهم حالته حرجة بقصف صاروخي سعودي على منازل المواطنين في مديرية الظاهر بصعدة
مراسل العالم: استشهاد امرأة و 3 أطفال بنيران المجموعات الإرهابية أثناء محاولتهم الخروج من الممر الإنساني المؤدي من جسرين إلى المليحة في الغوطة الشرقية
ندوة في جنيف تکشف جرائم السعودية في العدوان علی اليمن
مراسل العالم: تدمير مدرعة عسكرية إماراتية تابعة لمرتزقة العدوان بصاروخ موجه في جبهة الساحل الغربي لليمن
مراسل العالم: اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش السوري حاليا على محور افتريس سقبا حرستا في عمق الغوطة الشرقية

السجن 7 سنوات لـ"أكثر شخص مكروه في أمريكا"!

السجن 7 سنوات لـ
السبت ١٠ مارس ٢٠١٨ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة أمريكية على قطب صناعة الأدوية السابق "مارتن شكريلي" الذي أدين بالإحتيال على مجموعة من المستثمرين بالسجن سبع سنوات.

العالم - الأميريكيتان

وإنفجر رجل الأعمال السابق باكياً خلال جلسة المحاكمة عندما أنزل القاضي بإحدى المحاكم الفيدرالية في بروكلين بمدينة نيويورك عليه عقوبة السجن.

وأدين شكريلي العام 2017 بإرسال بيانات حسابات مغلوطة إلى المستثمرين بينما كان يتكبد خسائر كبيرة في صندوقي إستثمار كان يديرهما.

وإشتهر قطب صناعة الأدوية بسمعة سيئة عام 2015 لرفعه أسعار أدوية حيوية للمرضى بدرجة جنونية.

وطالب محاميه القاضي بمعاقبته بما يتراوح بين 12 و18 شهراً فقط، بينما طلب الإدعاء العام بما لا يقل عن 15 عاماً.

وقال محامي شكريلي "بنيامين برافهان" للقاضي أمس الجمعة: لا زلت أتوسل إليك.

وأضاف: هناك وقت أريد فيه عناق (موكلي) لأريحه، وقت آخر أريد فيه لكمه في وجهه.

وقال شكريلي، معتذراً بصورة مفاجئة: ليست هناك مؤامرة لإسقاط شكريلي.

وأضاف: أنا من أسقط مارتن شكريلي بتصرفاتي المخزية والمشينة.

وفي عام 2015 رفع الرئيس التنفيذي السابق لشركة "فارما برو" لصناعة الأدوية، الذي تصدر عناوين الأخبار بعدما أسس شركة "تورينغ للأدوية"، سعر عقار "داربريم" المضاد للأمراض الطفيلية بنسبة خمسة آلاف في المئة ليصل سعره إلى 750 دولار للقرص الواحد.

ويُستخدم هذا الدواء في علاج مرضى الإيدز والحوامل وأمراض الشيخوخة. ولا يُعدّ التلاعب في سعر الدواء غير قانونياً أو حتى غير مألوف في صناعة الأدوية في الولايات المتحدة.

وأصبح شكريلي مثالاً للشركات الأخرى لرفع أسعارها ولُقّب بـ "فارما برو" و"أكثر شخص مكروه في أمريكا".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017 أدين شكريلي بالتلاعب في أسعار سوق الأوراق المالية وإختلاس ملايين الدولارات من صندوقي إستثمار كان يديرهما وهما "إم إس إم بي كابيتال" و"إم إس إم بي هيلث كير".

وأدين قطب صناعة الأدوية السابق بتلك التهم، إلى جانب التلاعب لتعزيز السعر السوقي لشركة "ريتروفين" التي أسسها عام 2011.

وقبل النطق بالحكم، قال برافمان للقاضي إنّ شكريلي "شخص مكسور" يعاني من الإكتئاب والقلق.

وخلال محاكمته العام الماضي، وصف شكريلي النيابة بـ"فريق إسكواش ناشئ" في تصريحات عفوية للصحفيين الذين يغطون المحاكمة.

وقدّم الإدعاء العام طلباً بمنع الصحفيين من حضور الجلسات لكن القاضي رفضه.

وبعد إدانة هيئة المحلفين له في أغسطس/ آب الماضي، أطلق سراح شكريلي بكفالة لحين النطق بالحكم.

لكنه بعد شهر، عرض على مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي مكافأة بقيمة خمسة آلاف دولار لمن يحضر له خصلة من شعر هيلاري كلينتون المرشحة السابقة في إنتخابات الرئاسة الأمريكية التي لطالما هاجمته في حملتها الإنتخابية.

وألغى قاضٍ أمريكي إطلاق سراحه وزُج به في السجن.

214-114

تصنيف :

روابط ذات صلة

الأدوية المزورة سوق مربحة تحصد أرواح الآلاف في أفريقيا‎!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

قرقاش يهاجم تركيا!

إيران.. عقود إستثمارية تبلغ 4.5 مليار دولار في المناطق الحرة

ولايتي: الحكومة البريطانية تتحمل مسؤولية الاعتداء على السفارة الإيرانية

شاهد.. رد طريف لطفل رضيع يتلصص على موبايل والده

كيف استفاد بوتين من خبرته في العمل الاستخباراتي في حياته العملية؟

شاهد.. تفاصيل هروب ابنة حاكم دبي من الامارات.. لماذا هربت؟

صناديق الاقتراع هي الحل الأنسب للأزمة الليبية

كانت تعاني من ارتفاع مستوى السكر.. فلجأت إلى هذه الأطعمة!

محسن رضائي: لندن مأوى التيارات المناوئة للسنة والشيعة

أردوغان يدعو قوات الناتو للتدخل عسكريا في سوريا !

مصر تفتتح أولى محطات الطاقة الشمسية بأسوان

بالفيديو.. كاميرا العالم تواكب تقدم الجيش السوري في الغوطة الشرقية

السفير اللبناني الجديد يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الايراني

البحرية الليبية تنقذ 125 مهاجرا شمال الزاوية

وزير الخارجية الايراني يزور باكستان غدا

 سريلانكا تفتح تحقيقا في أعمال عنف معادية للمسلمين

فتوى مثيرة للجدل : المرأة “لا تشم الجنة” إذا رفضت تعدد الزوجات!!

السجن 7 سنوات لـ"أكثر شخص مكروه في أمريكا"!

طهران: الشرطة البريطانية لم تلتزم بالاعراف الدولية

صفي الدين: تحالف حزب الله وأمل ليس ضد أحد بل هو في خدمة الوطن

الأکثر مشاهدة