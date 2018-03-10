العالم - الأميريكيتان

وإنفجر رجل الأعمال السابق باكياً خلال جلسة المحاكمة عندما أنزل القاضي بإحدى المحاكم الفيدرالية في بروكلين بمدينة نيويورك عليه عقوبة السجن.

وأدين شكريلي العام 2017 بإرسال بيانات حسابات مغلوطة إلى المستثمرين بينما كان يتكبد خسائر كبيرة في صندوقي إستثمار كان يديرهما.

وإشتهر قطب صناعة الأدوية بسمعة سيئة عام 2015 لرفعه أسعار أدوية حيوية للمرضى بدرجة جنونية.

وطالب محاميه القاضي بمعاقبته بما يتراوح بين 12 و18 شهراً فقط، بينما طلب الإدعاء العام بما لا يقل عن 15 عاماً.

وقال محامي شكريلي "بنيامين برافهان" للقاضي أمس الجمعة: لا زلت أتوسل إليك.

وأضاف: هناك وقت أريد فيه عناق (موكلي) لأريحه، وقت آخر أريد فيه لكمه في وجهه.

وقال شكريلي، معتذراً بصورة مفاجئة: ليست هناك مؤامرة لإسقاط شكريلي.

وأضاف: أنا من أسقط مارتن شكريلي بتصرفاتي المخزية والمشينة.

وفي عام 2015 رفع الرئيس التنفيذي السابق لشركة "فارما برو" لصناعة الأدوية، الذي تصدر عناوين الأخبار بعدما أسس شركة "تورينغ للأدوية"، سعر عقار "داربريم" المضاد للأمراض الطفيلية بنسبة خمسة آلاف في المئة ليصل سعره إلى 750 دولار للقرص الواحد.

ويُستخدم هذا الدواء في علاج مرضى الإيدز والحوامل وأمراض الشيخوخة. ولا يُعدّ التلاعب في سعر الدواء غير قانونياً أو حتى غير مألوف في صناعة الأدوية في الولايات المتحدة.

وأصبح شكريلي مثالاً للشركات الأخرى لرفع أسعارها ولُقّب بـ "فارما برو" و"أكثر شخص مكروه في أمريكا".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017 أدين شكريلي بالتلاعب في أسعار سوق الأوراق المالية وإختلاس ملايين الدولارات من صندوقي إستثمار كان يديرهما وهما "إم إس إم بي كابيتال" و"إم إس إم بي هيلث كير".

وأدين قطب صناعة الأدوية السابق بتلك التهم، إلى جانب التلاعب لتعزيز السعر السوقي لشركة "ريتروفين" التي أسسها عام 2011.

وقبل النطق بالحكم، قال برافمان للقاضي إنّ شكريلي "شخص مكسور" يعاني من الإكتئاب والقلق.

وخلال محاكمته العام الماضي، وصف شكريلي النيابة بـ"فريق إسكواش ناشئ" في تصريحات عفوية للصحفيين الذين يغطون المحاكمة.

وقدّم الإدعاء العام طلباً بمنع الصحفيين من حضور الجلسات لكن القاضي رفضه.

وبعد إدانة هيئة المحلفين له في أغسطس/ آب الماضي، أطلق سراح شكريلي بكفالة لحين النطق بالحكم.

لكنه بعد شهر، عرض على مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي مكافأة بقيمة خمسة آلاف دولار لمن يحضر له خصلة من شعر هيلاري كلينتون المرشحة السابقة في إنتخابات الرئاسة الأمريكية التي لطالما هاجمته في حملتها الإنتخابية.

وألغى قاضٍ أمريكي إطلاق سراحه وزُج به في السجن.

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