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الغارديان: لقاء ترامب وكيم سيكون أكثر اللحظات إثارة للخوف في التاريخ

الغارديان: لقاء ترامب وكيم سيكون أكثر اللحظات إثارة للخوف في التاريخ
السبت ١٠ مارس ٢٠١٨ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

حذرت صحيفة "الغارديان" البريطانية من مخاطر وقوع كارثة كبرى بسبب إعتقاد كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أنهما سيربحان من مفاوضاتهما.

العالم - الاميركيتان

ونشرت الصحفية مقالاً لمراسلها في العاصمة الأمريكية واشنطن، جوليان بورغر، يوضح فيه أنّ الرجلين كانا قبل أشهر قليلة يتبادلان التهديد وها هما الآن على وشك الجلوس معاً على طاولة واحدة، وهي لحظة تنذر بالخوف بل قد تكون على حد تعبيره "أكثر اللحظات إثارة للمخاوف على مدار التاريخ".

ويؤكد بورغر أنه إذا نجح الأمر فإنّ ذلك قد يمثل إنجازاً كبيراً لأنّ الحرب في شبه الجزيرة الكورية لم تنته رسمياً حتى الآن بل كل ما في الأمر أنّ هناك هدنة إنتهت ولم يقم بعدها أي طرف بشن الهجوم على الآخر وسيكون من شأن هذه الصفقة أن تنهي الحرب رسمياً.

ويوضح بورغر أنّ الخطورة هي في أنّ كل واحد من الرجلين يعتبر أنه حقق إنتصاراً على الآخر بإجباره على الجلوس على مائدة التفاوض وبالتالي ستقود هذه النظرة كلا الرجلين للدخول إلى المفاوضات بنظرة إستعلائية ما قد يؤدي إلى إنهيارها ووقوع كارثة.

ويضيف بورغر أنه لا يوجد شيء رسمي حتى الآن فزعيم كوريا الشمالية لم يوجه دعوة مكتوبة لترامب بل إعتمد الأمر على تصريحات مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية ومنذ هذه التصريحات تلتزم بيونغ يانغ الصمت ولم يصدر منها أي تصريح ما يجعل الأمور أكثر غموضاً.

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