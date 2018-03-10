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ياسر برهامي: إذا لم تصوتوا للسيسي "ستترحمون على أيامه"!

ياسر برهامي: إذا لم تصوتوا للسيسي
السبت ١٠ مارس ٢٠١٨ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

حذر ياسر برهامي نائب رئيس مجلس الدعوة السلفية في مصر، من التخاذل عن المشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة.

العالم - مصر

وقال برهامي خلال مؤتمر جماهيري، عقده حزب النور لاجمعة بمدينة المنيا لدعم السيسي: "ستأتي أيام يترحم فيها الشعب على فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما حدث بعد حكم مبارك"!.

واعتبر برهامي، أن الخروج للتصويت في الانتخابات المقبلة يمنح الرئيس الشرعية الدولية، وعدم الخروج "يمنح أعداء الوطن التشكيك في شرعية السيسي"، مدعيا أن الحزب قدم دراسات وأبحاث حول جزيرتي تيران وصنافير تفيد بأنهما سعوديتان، والمستندات تؤكد ذلك.

وأضاف: "حذرنا من اللجوء إلى التحكيم الدولي، وأكدنا أن قدرتنا على إزالة سد النهضة في الوقت الحالي ممكنة لكنها ستحمل غضب المجتمع الدولي وفرض عقوبات كبيرة، وندرس ملف استيراد الغاز من الكيان الإسرائيلي وفور توافر المعلومات والدراسة سيعلن الحزب موقفة من ذلك".

وأعلن برهامي، أن قرارات الحزب يتم اتخاذها بناء على المصلحة العامة للدولة والمواطن، ويعمل الحزب على النصح للمسؤولين بما يحقق هذه المصالح، فالحزب يتخذ قراراته بناءً على ما يراه في مصلحة المواطن، كما يعمل على تقوية مؤسسات الدولة حفاظًا على الوطن.

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