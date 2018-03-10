لندن تحلب البقرة السعودية وتتغاضى عن ممارسات بن سلمان

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وتقدم بريطانيا للرياض الدعم التسليحي والتقني والسياسي في حربها الظالمة ضد الشعب اليمني المسلم المسالم ورغم ذلك فقد ازدادت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية بنسبة 500%.

ولذلك فان العديد من الصحف البريطانية طالبت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بعدم التخلي عما سمّته "القيم البريطانية" أثناء زيارة ولي العهد السعودي إلى لندن ووجه نشطاء بريطانيون انتقادات لحكوماتهم المتعاقبة بسبب التعاون العسكري والسياسي البريطاني مع النظام السعودي القائم على الديكتاتورية وقمع الحريات.

ويشير المراقبون السياسيون إلى إن وزارة (ماي) تسعى لتنحية القوانين البريطانية جانباَ من أجل تأمين حصة بمقدار 100 مليار دولار أميركي بشركة آرامكو السعودية للنفط.

ورغم الجرائم الكبيرة للقوات السعودية ضد اليمنيين إلا أن لندن تمضي قدما بتزويد آل سعود بالسلاح والمعلومات في الحرب التي تفرضها السعودية على اليمن، حيث تقوم بريطانيا ببيع سلاح للمملكة بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني شهرياً.

ووصفت الأوساط السياسية الانجليزية حملة سلمان الأخيرة على الفساد التي اعتقل فيها عددا من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين بانها قمعية ولم تكن سوى مطاردة لمعارضيه السياسيين من أعضاء العائلة المالكة. ولهذا أرسلت عدة منظمات غير حكومية خطاباً مفتوحاً إلى (ماي) تطالبها بإلغاء زيارة بن سلمان بسبب دوره الإجرامي في الحرب الظالمة ضد اليمن الجار وانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

ولا شك أن لندن تتوق و تسعى لاستعادة دورها الاستعماري في الشرق الأوسط وغرب آسيا ويسيل لعابها للمليارات المتخمة بها خزينة آل سعود وتجد في السعودية بقرة حلوباً يمكن احتلابها وسرقة ثروات شعبها بسبب حماقة حكامها.

* حيدر الزيدي

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